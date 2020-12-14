У Британії випустили рекламу, в якій Санта-Клаус потрапляє у реанімацію з Covid-19

Попри те, що у відео не називається діагноз Санти, британці вирішили, що мова йде саме про Covid-19

Благодійна організація Національної служби охорони здоров'я Великобританії NHS Charities Together перепросила за різдвяний рекламний ролик, в якому Санта-Клаус потрапляє у реанімацію судячи з усього, з коронавірусом. Про це пише Business Insider.

Ролик «The Gift» («Подарунок») починається з того, що перед Різдвом літній чоловік з білою бородою потрапляє у реанімацію, де лікарі починають боротися за його життя. На ранок він прокидається у палаті з кисневою трубкою у носі. Протягом відео чоловікові допомагає відновитися медсестра: вчить його заново ходити, годує і всіляко підбадьорює. І тільки після виписки вона дізнається, що це був Санта-Клаус.

Більшість розкритикували ролик за те, що діти можуть побачити, як знаменитий чарівник з'являється на лікарняному ліжку. Попри те, що у відео не називається діагноз Санти, британці вирішили, що мова йде саме про Covid-19.

«Абсолютно огидно. Жахлива помилка. Діти і без того через багато що пройшли. Як вам не соромно?» – йдеться в одному з коментарів до відео.

Незабаром ролик видалили з YouTube-каналу NHS. В організації вибачилися за публікацію відео, але відзначили, що воно не транслювалося по телебаченню і не призначалося для дітей.

«Ми приносимо вибачення батькам, чиї діти засмутилися після перегляду реклами, і самим дітям, хоча вони не були цільовою аудиторією», – йдеться у заяві NHS.

Нагадаємо, що Facebook забороняє рекламу ліків і засобів від коронавірусу.