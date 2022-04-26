  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Жителі Херсона готують окупантам сюрприз

    У соціальних мережах закликають містян взяти відповідальність за долю рідного міста та не допустити створення &laquo;ХНР&raquo; - Жителі Херсона готують окупантам сюрприз
    У соціальних мережах закликають містян взяти відповідальність за долю рідного міста та не допустити створення «ХНР»
    фото: Суспільне

    Люди у Херсоні планують провести масштабний мітинг проти псевдореферендуму

    Мешканці тимчасово окупованого Херсона 27 квітня планують вийти на масовий протест проти псевдореферендуму росіян.

    У соціальних мережах закликають містян взяти відповідальність за долю рідного міста та не допустити створення «ХНР».

    «З одного боку – це дуже шляхетно і сміливо, з другого боку – можна очікувати від окупантів будь-яких диверсій та агресивних дій. Публікуємо анонс, але кожен має самостійно прийняти рішення – вести боротьбу відкрито або підпільно», – зазначили адміністратори місцевих груп.

    Акція протесту проти федералізації Херсона проходитиме з 10:00 на пл. Свободи. Від кількості учасників залежить те, як можуть поводитися озброєні російські військові.

    Нагадаємо, що у Херсоні 58 вихованців будинку дитини понад місяць ховаються у підвалі місцевої церкви. Із них – 10 дітей у віці від 4 місяців до 1 року. Решта – молодші чотирьох років, зокрема діти з інвалідністю, які потребують спеціального догляду та лікування.

    Додамо, що після «референдуму» на Херсонщині окупанти задумали «перепис населення».

    До слова, військові знищили ворожий склад на Херсонщині: десятки «200-х» рашистів.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна референдум протест Україна Херсон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Жителі Херсона готують окупантам сюрприз