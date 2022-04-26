Жителі Херсона готують окупантам сюрприз

У соціальних мережах закликають містян взяти відповідальність за долю рідного міста та не допустити створення «ХНР»

Люди у Херсоні планують провести масштабний мітинг проти псевдореферендуму

Мешканці тимчасово окупованого Херсона 27 квітня планують вийти на масовий протест проти псевдореферендуму росіян.

У соціальних мережах закликають містян взяти відповідальність за долю рідного міста та не допустити створення «ХНР».

«З одного боку – це дуже шляхетно і сміливо, з другого боку – можна очікувати від окупантів будь-яких диверсій та агресивних дій. Публікуємо анонс, але кожен має самостійно прийняти рішення – вести боротьбу відкрито або підпільно», – зазначили адміністратори місцевих груп.

Акція протесту проти федералізації Херсона проходитиме з 10:00 на пл. Свободи. Від кількості учасників залежить те, як можуть поводитися озброєні російські військові.

Нагадаємо, що у Херсоні 58 вихованців будинку дитини понад місяць ховаються у підвалі місцевої церкви. Із них – 10 дітей у віці від 4 місяців до 1 року. Решта – молодші чотирьох років, зокрема діти з інвалідністю, які потребують спеціального догляду та лікування.

Додамо, що після «референдуму» на Херсонщині окупанти задумали «перепис населення».

До слова, військові знищили ворожий склад на Херсонщині: десятки «200-х» рашистів.

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