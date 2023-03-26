«Вагнерівці» атакують: ЗСУ показали бій за Соледар-Сіверськ (відео)

Понад 30 російських штурмовиків атакували позицію «Т-образка»

Воїни 54-ї ОМБр опублікували частину бою з російськими загарбниками на Донецькому напрямку біля Соледара та Сіверська, за позицію «Т-образка». Відео з'явилося на сторінці бойової групу К-2 54 ОМБр в мережі.

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«Шість метрів завширшки. 30 метрів вздовж. Сім днів безперервних боїв за цей маленький клаптик української землі. Сьогодні ми публікуємо продовження бою за одну з позицій нашого батальйону. Нагадаємо, що понад 30 російських штурмовиків атакували позицію «Т-образка». Восьмеро наших побратимів в окопах прийняли нерівний бій. Більшість ворожої групи було знищено. Проте окупанти наблизилися впритул до окопів. Переломити хід бою має резерв нашого батальйону, який вже поспішає на підтримку», – розповіли воїни.

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Нагадаємо, що понад 30 російських штурмовиків атакували позицію «Т-образка». Восьмеро наших побратимів в окопах прийняли нерівний бій. Більшість ворожої групи було знищено. Проте окупанти наблизилися впритул до окопів.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що наступ російських окупантів в Україні досягає кульмінації.

Крім того, українським Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.