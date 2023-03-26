Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ ліквідували топ-офіцера росіян, який організував Іловайський котел

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували топ-офіцера росіян, який організував Іловайський котел
За війну в Україні в січні 2015-го Лисицький був нагороджений званням Герой Росії
фото: Юрій Бутусов/Телеграм

Лисицький командував батальйонною тактичною групою 247 полку

Українські захисники ліквідували топ-офіцера армії РФ Дмитра Лисицького, який влаштував Іловайський котел для ЗСУ у 2014 році. Про ліквідацію Лисицького повідомив український військовий журналіст Юрій Бутусов.

«Сьогодні українські воїни знову помстилися за Іловайськ – ліквідували  командира 1-го батальйону 247-го десантно-штурмового полку Дмитра Лисицького», – повідомив Бутусов.

Лисицький командував батальйонною тактичною групою 247 полку, яка атакувала українські підрозділи, які проривалися з оточення в Іловайську в районі села Горбатенка. За війну в Україні в січні 2015-го Лисицький був нагороджений званням Герой Росії.

Бутусов нагадав, що під час вторгнення в Україну 247-й полк зазнає великих втрат. Ліквідація Лисицького серйозно послабить боєздатність полку.

Нагадаємо, триває триста дев’яносто шоста доба збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 16 авіаційних ударів,  здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже російська федерація надалі використовує тактику терору. 

Читайте також: Іловайська трагедія. Повна версія звіту парламентської Слідчої комісії 
Теги: трагедія війна Іловайськ журналіст Юрій Бутусов

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пригожин заперечив заяви Кремля, ніби РФ воює з НАТО в Україні – ISW
Пригожин заперечив заяви Кремля, ніби РФ воює з НАТО в Україні – ISW
24 березня, 05:57
Словаччина показала літаки, які передала Україні (відео)
Словаччина показала літаки, які передала Україні (відео)
23 березня, 20:55
Ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі
Атака дронів по Київщині: названо кількість загиблих
23 березня, 09:14
«Укроборонпром» відвантажив ЗСУ першу партію 122-мм снарядів, виготовлених за кордоном
«Укроборонпром» відвантажив ЗСУ першу партію 122-мм снарядів, виготовлених за кордоном
22 березня, 10:57
Окупанти намагаються оточити Авдіївку
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
21 березня, 07:23
ЄС має прискорити постачання боєприпасів Україні
Угода ЄС про закупівлю боєприпасів для України: названо дату підписання
18 березня, 06:48
Війною в Україні Путін провокує Сі Цзіньпіна на захоплення земель на Далекому Сході і в Сибіру
Росія тепер вже не ведмідь, а облізлий пес
15 березня, 06:26
Андрій загинув у боротьбі за Батьківщину
Хвилина мовчання: згадаймо Андрія Бугайчука з Хмельниччини
10 березня, 09:00
Рівень загрози значно підвищено
Росія значно збільшила кількість ракет у Чорному морі
28 лютого, 15:23

Події в Україні

«Вагнерівці» атакують: ЗСУ показали бій за Соледар-Сіверськ (відео)
«Вагнерівці» атакують: ЗСУ показали бій за Соледар-Сіверськ (відео)
ЗСУ ліквідували топ-офіцера росіян, який організував Іловайський котел
ЗСУ ліквідували топ-офіцера росіян, який організував Іловайський котел
Захисники відбили 50 ворожих атак: Генштаб назвав найгарячіші напрямки
Захисники відбили 50 ворожих атак: Генштаб назвав найгарячіші напрямки
Федоров розповів, скільки жителів Мелітополя росіяни тримають у катівнях
Федоров розповів, скільки жителів Мелітополя росіяни тримають у катівнях
Росіяни накрили вогнем Куп’янськ: поцілили у п’ятиповерхівку (фото)
Росіяни накрили вогнем Куп’янськ: поцілили у п’ятиповерхівку (фото)
На Херсонщині міна-«пелюстка» вибухнула у руках чоловіка: деталі інциденту
На Херсонщині міна-«пелюстка» вибухнула у руках чоловіка: деталі інциденту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Український десантник знищив у одному бою п’ять танків та три БМП
11K
У Росії прогримів потужний вибух за 200 км від Москви (фото, відео)
9368
Танковий двобій між ЗСУ та армією РФ: яскраве відео від Міноборони
7911
26 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6320
Солдатів із Туви, що приїхали воювати проти України, утримує в полоні їхнє ж командування
6114
У Львові вночі стався потужний вибух: що відомо

Новини

Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
Сьогодні, 17:00
Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
Вчора, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
Вчора, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
Вчора, 11:23
Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
24 березня, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
24 березня, 12:30

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту