ЗСУ ліквідували топ-офіцера росіян, який організував Іловайський котел

За війну в Україні в січні 2015-го Лисицький був нагороджений званням Герой Росії

Лисицький командував батальйонною тактичною групою 247 полку

Українські захисники ліквідували топ-офіцера армії РФ Дмитра Лисицького, який влаштував Іловайський котел для ЗСУ у 2014 році. Про ліквідацію Лисицького повідомив український військовий журналіст Юрій Бутусов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні українські воїни знову помстилися за Іловайськ – ліквідували командира 1-го батальйону 247-го десантно-штурмового полку Дмитра Лисицького», – повідомив Бутусов.

Лисицький командував батальйонною тактичною групою 247 полку, яка атакувала українські підрозділи, які проривалися з оточення в Іловайську в районі села Горбатенка. За війну в Україні в січні 2015-го Лисицький був нагороджений званням Герой Росії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бутусов нагадав, що під час вторгнення в Україну 247-й полк зазнає великих втрат. Ліквідація Лисицького серйозно послабить боєздатність полку.

Нагадаємо, триває триста дев’яносто шоста доба збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже російська федерація надалі використовує тактику терору.