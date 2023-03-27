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У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога (мапа)

Громадянам слід негайно пройти в укриття

Сьогодні, 27 березня станом на 22:07 у деяких областях України оголошена повітряна тривога. Зокрема сигнал про небезпеку пролунав у Київській області, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській областях та в м. Києві. Як повідомляється, з боку Чернігівської області зафіксовані повітряні цілі.

За інформацією Київської ОВА, в області небезпека атаки ворожих дронів.

У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога (мапа) фото 1

Триває триста дев’яносто сьома доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав сім авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснив більш як 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Для ракетних ударів продовжує широко застосовувати зенітні керовані ракети С-300. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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