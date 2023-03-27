У Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога (мапа)

Громадянам слід негайно пройти в укриття

Сьогодні, 27 березня станом на 22:07 у деяких областях України оголошена повітряна тривога. Зокрема сигнал про небезпеку пролунав у Київській області, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській областях та в м. Києві. Як повідомляється, з боку Чернігівської області зафіксовані повітряні цілі.

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За інформацією Київської ОВА, в області небезпека атаки ворожих дронів.

Триває триста дев’яносто сьома доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав сім авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснив більш як 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Для ракетних ударів продовжує широко застосовувати зенітні керовані ракети С-300. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.