Синоптики розповіли, якою буде осінь в Україні: прогноз на три місяці

Сезонні прогнози надають інформацію про основні тренди розвитку синоптичних процесів, вони не показують, як буде змінюватись погода щодня

Кінець вересня, жовтень на початок листопада в Україні будуть дуже сухими

Осінь-2021 у північній Європі, Великобританії, Скандинавії, Естонії буде прохолодною у вересні, проте відносно теплою у листопаді. Такий сезонний прогноз щодо ймовірних погодних умов восени опублікував один зі світових метеорологічних центрів, розташований у м. Редінг (Великобританія), повідомив Укргідрометцентр.

«Якщо розглядати Європу, то у різних її частинах осінь 2021 матиме певні визначальні особливості. До прикладу, у північній Європі, Великобританії, Скандинавії, Естонії та у західній частині Росії буде більше хмарних, дощових днів, відповідно погода буде доволі прохолодною у вересні, проте відносно теплою у листопаді», – йдеться у повідомленні.

В той же час у центральній Європі, і в Україні зокрема, прогнозують дуже сухий жовтень, ймовірно навіть кінець вересня та початок листопада також.

«Спричинено це буде встановленням потужного Азорського антициклону, який може втримувати свої позиції тривалий час. Але найбільшу небезпеку при такій синоптичній ситуації будуть становити ранні заморозки.У вересні ще можливі періоди дуже теплої погоди (навіть так звані «хвилі тепла»), а листопад, згідно з прогнозами, також може бути доволі теплим, з температурами вище за багаторічну норму», – зауважують метеорологи.

Отже, восени 2021 року не очікується якихось істотних аномалій температури чи опадів у порівнянні з осередненими багаторічними даними.

«Нагадуємо, що довгострокові та сезонні прогнози – це не одне і те ж, порівняно з прогнозами погоди, які ми звикли бачити по телебаченню чи у своїх смартфонах. Сезонні прогнози надають інформацію про основні тренди розвитку синоптичних процесів, вони не показують, як буде змінюватись погода щодня, але можуть дещо розповісти про найбільш ймовірні синоптичні умови, осереднені за декілька місяців. Сезонні прогнози не розкажуть вам про температуру в Києві, 15 листопада 2021 року о 12:48, оскільки це поки що неможливо», – попереджають в Укргідрометцентрі.

Така інформація мало про що говорить середньостатистичному користувачеві, якому важливо знати погоду в конкретному пункті і в конкретний час, проте вона дуже цінна для вчених кліматологів. З її допомогою вони матимуть більш чітке бачення про глобальну циркуляцію та основні синоптичні процеси у наступні декілька місяців, наголошують фахівці.

Раніше Укргідрометцентр зібрав найчастіші помилки журналістів і пояснив, як правильно писати про погоду.

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