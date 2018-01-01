Сімейний підряд: Винник виступає на сцені разом з дружиною

Дружина Винника виспупає під псевдонімом Таюне

Для популярного українського артиста Олега Винника питання про сім'ю і дружину - табу. У недавньому інтерв'ю в програмі «Hard з Влащенко» головний український блондин під натиском вечучої зізнався, що у нього є кохана жінка, але навідріз відмовився називати її ім'я. «Ця інформація цікавить всіх. Я не хочу говорити про моїх



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Олег Винник і його дружина Таїсія Сватко

Дружина Винника виспупає під псевдонімом Таюне

Для популярного українського артиста Олега Винника питання про сім'ю і дружину - табу. У недавньому інтерв'ю в програмі «Hard з Влащенко» головний український блондин під натиском вечучої зізнався, що у нього є кохана жінка, але навідріз відмовився називати її ім'я.

«Ця інформація цікавить всіх. Я не хочу говорити про моїх рідних. Це мої рідні люди, які мене знають не як артиста», - різко відповів співак. Але при цьому, Винник уточнив, що ця жінка «віддала йому все своє життя».

Але журналісти не змогли забути ці слова і провели розслідування. Як виявилося, весь цей час улюблена жінка і дружина перебувала поруч з Олегом Винником на сцені.

Другу половинку українського артиста звуть Таїсія Сватко, їй 43 роки і вона працює бек-вокалісткою Винника під псевдонімом Таюне. За словами односельців, Винник і Таїсія зіграли весілля ще в 90-х і гуляли всім селом.

Також журналісти розшукали і сестру українського артиста, яка зізналася, що Винник відвідує її не часто, раз на рік. Як виявилося, незважаючи на те, що Винник є одним з найдорожчих артистів України, сестрі він не допомагає матеріально і вона живе на одну пенсію.