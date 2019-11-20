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    У Києві конфлікт між водіями на дорозі закінчився різаниною (фото)

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    Правоохоронці затримали чоловіка, який ножем намагався вирішити дорожній конфлікт - У Києві конфлікт між водіями на дорозі закінчився різаниною (фото)
    Правоохоронці затримали чоловіка, який ножем намагався вирішити дорожній конфлікт
    Фото: Нацполіція

    Водія «Субару» з колото-різаним пораненням передпліччя доставили у лікарню

    До столичної поліції надійшло повідомлення, що на площі Вокзальній ножем поранили чоловіка. На місце події прибули співробітники полку патрульної служби поліції особливого призначення «Київ» та слідчо-оперативна група.

    Правоохоронці встановили, що між водіями автомобілів «Рено» та «Субару» виник конфлікт щодо першочерговості проїзду, повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «Після чого вони зупинились та почали сваритися, а потім побились. Потім водій «Рено» дістав з авто ніж та вдарив опонента у передпліччя. Потерпілого з колото-різаним пораненням руки госпіталізували у лікарню», - розповів начальник відділу поліції на залізничному транспорті Андрій Степанов.

    Правопорушника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 20-річний громадянин іншої держави, який раніше притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення ДТП.

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    У Києві конфлікт між водіями на дорозі закінчився різаниною (фото)
    У Києві конфлікт між водіями на дорозі закінчився різаниною (фото)

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною четвертою статті 296 (Хуліганство із застосування холодної зброї чи іншого предмета, спеціально заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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