Возз'єднав Німеччину і завершив холодну війну. Як світові лідери вітають Горбачова з 90-річчям

Меркель, Штайнмаєр і Джонсон привітали Горбачова з ювілеєм

Лідери світових держав 2 березня надсилають листи Михайлові Горбачову ­– колишньому генеральному секретареві Комуністичної партії Радянського Союзу, першому і останньому президентові СРСР. Сьогодні Горбачову виповнюється 90 років.

Зокрема, Горбачова привітала канцлерка Німеччини Анґела Меркель. Текст вітальної телеграми поширила пресслужба уряду ФРН. «Ваш важливий внесок у вільне возз'єднання залишається не забутим в Німеччині. (…) Сьогодні ви з гордістю можете дивитися на справу вашого життя», – йдеться у привітанні.

Канцлерка також вказала на особистий внесок ювіляра «у мирне подолання холодної війни». «У вашому новому році життя бажаю вам всього найкращого, насамперед здоров'я та особистого благополуччя», – зазначила канцлерка ФРН.

Так само з ювілеєм Михайла Горбачова привітав і президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр. В опублікованому на сайті глави німецької держави письмову привітанні теж згадується внесок Горбачова у мирне возз'єднання Німеччини.

«Ваші мужні діяння задля миру і свободи не забуті в Німеччині, – йдеться у привітанні, – своїми політичними діями, а також довірою до єдиної Німеччини Ви внесли вирішальний внесок у мирне подолання розколу європейського континенту».

«Ваша робота, удостоєна Нобелівської премії миру, залишається для нас у цьому стимулом і мірилом», – підкреслив Штайнмаєр, звертаючись до ювіляра Горбачова.

«Я і британський народ залишаємося в захваті від мужності та доброчесності, які ви виявили, довівши холодну війну до мирного завершення», – ідеться в привітанні, надісланому прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.





Як писав Главком, сьогодні, 2 березня, колишньому президенту СРСР Михайлу Горбачову виповнюється 90 років. Ювіляр відсвяткує свій день народження в Zoom. Він має намір провести цей день зі своїми близькими, друзями і соратниками.

Горбачов очолював СРСР з 1985 року. 15 березня 1990 року на позачерговому третьому з'їзді народних депутатів СРСР Михайло Горбачов був обраний президентом СРСР – першим і останнім в історії Радянського Союзу. СРСР розпався в 1991 році.

Як повідомлялося, Горбачов розкритикував США, які оголосили себе переможцями в холодній війні.

Читайте також:







