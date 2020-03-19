Кадилом по коронавірусу: у Московській церкві закликають окроплювати міста і села святою водою



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Для подолання коронавірусної інфекції у Московській церкві закликають окроплювати міста і села святою водою Фото з відкритих джерел

В усіх храмах і монастирях належить щодня вдаряти в церковні дзвони

Для подолання коронавірусної інфекції у Московській церкві закликають молитися, а також окроплювати міста і села святою водою і бити у дзвони.

«Сьогодні, перед обличчям інфекційної загрози, християнам слід уникати паніки, бо вона є проявом маловір’я. Натомість, постом і молитвою належить просити у Бога прощення своїх гріхів. За історичним прикладом нашої Церкви, її пастирі нехай ревно підносять свої молитви, неліносно звершуючи в храмах всі належні богослужіння та водосвятні молебні за здоров’я і подолання інфекції з церковним дзвоном та окропленням міст і сіл святою водою», – йдеться у зверненні священного Синоду Московської церкви у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19, оприлюдненому у фейсбуці.

Також у Московській церкві наголошують, що в усіх храмах та монастирях під час оголошеного державою карантину належить щодня вдаряти в церковні дзвони, а на святій Літургії підносити особливу молитву та прохання на єктенії.

Церква закликає своїх вірних не ігнорувати загальноприйнятих норм гігієни і виконувати рекомендації лікарів.

«Беручи до уваги встановлені державою обмеження щодо кількості осіб, які можуть бути присутніми під час звершення богослужіння (станом на сьогодні це 10 осіб), вважається допустимим, у разі потреби, Таїнства Сповіді та Причастя проводити протягом всього дня. У такому разі храм повинен бути постійно відкритим, щоб віряни мали можливість відвідувати його невеликими групами. У разі якщо в храмі присутня більша кількість вірян, ніж це є допустимим, богослужіння може проводитись на церковному подвір’ї під відкритим небом. При цьому, присутні матимуть можливість розташовуватись на такій відстані один до одного, як це передбачено діючими санітарно-епідеміологічними нормами», – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло спрямував інструкцію духовенству Московської церкви в Україні на час карантину у всіх монастирях проводити особливі молебні, а також молитися за те, щоб позбутися коронавірусу.