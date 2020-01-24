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    Фанар позбавив титулів архієреїв Московської церкви

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    <span>Глава РПЦ Кирило і очільник московської церкви в Україні Онуфрій</span> - Фанар позбавив титулів архієреїв Московської церкви
    Глава РПЦ Кирило і очільник московської церкви в Україні Онуфрій

    У щорічному виданні Константинопольської церкви Українська православна церква названа 15-ою церквою у списку автокефальних церков

    Щорічне видання Вселенського патріархату не визнає титулів єпископів московського патріархату в Україні. Про це повідомляє видання  «Духовний фронт України».

    Так, наприклад, колишній митрополит Київський і всієї України Онуфрій (Березовський) вже не згаданий з таким титулом у цьому виданні. Натомість весь єпископат названий із прив’язкою до місцеперебування того чи іншого єрарха РПЦвУ. Наприклад «Онуфрій митрополит у Києві». Позбавлення єпископського титулу позбавляє і священнодіяти на території іншої церкви адже, згідно православних канонів, в одній єпархії може бути лише один єпископ а не два чи більше.

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    Нагадаємо перед Об’єднавчим собором Вселенський патріарх Варфоломій І надіслав листа митрополиту московського патріархату в Україні Онуфрію. В листі було сказано що після Об’єднавчого собору він не зможе носити свій титул «митрополит Київський і всієї України», бо цей титул буде присвоєно новообраному предстоятелю церкви.

    У щорічному виданні Константинопольської церкви Православна церква України названа 15-ою церквою у списку автокефальних церков. Незважаючи на всі наклепи Церква України як автокефальна і рівна. Блаженнійший Епіфаній титулується Митрополитом Київським і всієї України.

    Усі єпископи так званої УПЦ Московського патріархату поміщені у списках єпископів Російської православної церкви.

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    Фанар позбавив титулів архієреїв Московської церкви
    Фанар позбавив титулів архієреїв Московської церкви
    Фанар позбавив титулів архієреїв Московської церкви
    Фанар позбавив титулів архієреїв Московської церкви

    В книзі також згадані важливі події пов’язані із наданням автокефалії Українській православній церкві.

    церква РПЦ Українська православна церква православна церква Вселенський патріарх Варфоломій Епіфаній
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