Фанар позбавив титулів архієреїв Московської церкви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава РПЦ Кирило і очільник московської церкви в Україні Онуфрій

У щорічному виданні Константинопольської церкви Українська православна церква названа 15-ою церквою у списку автокефальних церков

Щорічне видання Вселенського патріархату не визнає титулів єпископів московського патріархату в Україні. Про це повідомляє видання «Духовний фронт України».

Так, наприклад, колишній митрополит Київський і всієї України Онуфрій (Березовський) вже не згаданий з таким титулом у цьому виданні. Натомість весь єпископат названий із прив’язкою до місцеперебування того чи іншого єрарха РПЦвУ. Наприклад «Онуфрій митрополит у Києві». Позбавлення єпископського титулу позбавляє і священнодіяти на території іншої церкви адже, згідно православних канонів, в одній єпархії може бути лише один єпископ а не два чи більше.

Нагадаємо перед Об’єднавчим собором Вселенський патріарх Варфоломій І надіслав листа митрополиту московського патріархату в Україні Онуфрію. В листі було сказано що після Об’єднавчого собору він не зможе носити свій титул «митрополит Київський і всієї України», бо цей титул буде присвоєно новообраному предстоятелю церкви.

У щорічному виданні Константинопольської церкви Православна церква України названа 15-ою церквою у списку автокефальних церков. Незважаючи на всі наклепи Церква України як автокефальна і рівна. Блаженнійший Епіфаній титулується Митрополитом Київським і всієї України.

Усі єпископи так званої УПЦ Московського патріархату поміщені у списках єпископів Російської православної церкви.

В книзі також згадані важливі події пов’язані із наданням автокефалії Українській православній церкві.