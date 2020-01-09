Вселенський патріарх направив Зеленському співчуття щодо катастрофи Boeing 737



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Вселенський патріарх Варфоломій

Патріарх Варфоломій молиться за спочинок душ жертв із семи країн

Вселенський патріарх Варфоломій висловив співчуття з приводу катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України», загибелі пасажирів та членів екіпажу.

Відповідну заяву оприлюднено на сторінці Вселенського патріарха у Facebook.

«Висловлюємо свої щирі співчуття підтримку Матері Церкви, молячись до всемогутнього Бога за спочинок душ жертв із семи країн», - йдеться у повідомленні.

Послання Вселенського патріархату було також відправлене на адресу президента України Володимира Зеленського.

До слова, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловив співчуття родинам загиблих у катастрофі українського літака.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський заслухав звіт оперативного штабу з питань авіакатастрофи літака МАУ в Ісламській Республіці Іран.

Також президент оголосилив 9 січня днем жалоби у зв’язку з авіакатастрофою пасажирського літака компанії МАУ.

Нагадаємо, цієї ночі до Тегерана з України вирушила слідча група з 45 осіб 12 установ. У Тегерані українські слідчі будуть проводити ідентифікацію тіл загиблих при катастрофі літака Boeing 737, з'ясовувати обставини, за яких сталася трагедія.

Як відомо, в Ірані оголосили 9 січня днем жалоби.

До слова, до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у Києві люди несуть квіти та свічки у зв'язку з катастрофою літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

Раніше рішенням Державіаслужби українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Ірану.

Також Україна заборонила польоти з 9 січня над територією Іраку.

Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.

Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.