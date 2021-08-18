Московська церква шантажує Вселенського патріарха. Хто з відомих українців підписав лист проти візиту Варфоломія

«Чи не варто вам переглянути такі свої плани?», – оприлюднено лист до Варфоломія

Московська церква категорично виступає проти візиту Вселенського патріарха Варфоломія в Україну, який не визнає юрисдикції РПЦ над Києвом. Вона оприлюднила лист, у якому «відомі українці» звернулися до Вселенського патріарха та закликали «відкласти його візит».

Лист зокрема підписали академік Академії економічних наук України Анатолій Пешко, академік Національної академії правових наук України Віталій Журавський, академік НАН України Петро Толочко, музикант та продюсер Олег Карамазов, заслужений лікар України Ростислав Валіхновський, президент медіа-холдингу «Новини» Єгор Бенкендорф, телепродюсер Юрій Молчанов та інші.

«Відомі українці» зазначають у листі, що не братимуть участь у тих урочистих заходах на честь Дня Незалежності України, на яких очікується присутність Вселенського патріарха. Вони кажуть, що візит Варфоломія може спричинити загострення релігійної ситуації.

«Чи не варто Вам переглянути такі свої плани? Адже, по-перше, згідно Конституції України, релігійні організації в нашій країні відокремлені від держави, а по-друге – наявні цілком обґрунтовані очікування, що Ваш приїзд на святкування Дня проголошення незалежності України може спричинити загострення релігійної ситуації», – йдеться у листі.

Також підписанти зазначили, що надання Томосу сталося без урахування позиції та всупереч волі Російської православної церкви.

Нагадаємо, Московська церква виступила проти візиту Варфоломія в Україну, заявляючи про можливе протистояння. Російська православна церква, яка вважає Україну своєю власною канонічною територією, всупереч церковним канонам не визнає рішень Вселенського патріарха і розриває зв’язки з тими церквами чи ієрархами, які визнали ПЦУ.

Московський патріархат побоюється, що після візиту Патріарха Варфоломія в Україну храми Московської церкви переходитимуть до Помісної церкви України.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій в рамках візиту до Києва проведе 22 серпня разом з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм літургію у Святій Софії.

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