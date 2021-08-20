Нові санкції РНБО, приїзд Вселенського патріарха. Новини 20 серпня за хвилину

Вселенський патріарх прибуде з Константинополя, щоб благословити український народ

Вселенський патріарх прибуде з Константинополя, щоб благословити український народ

«Главком» зібрав головні новини за 20 серпня

Вселенський патріарх Варфоломій у Києві

Сьогодні розпочинається офіційний візит в Україну Вселенського патріарха Варфоломія. Він триватиме до 24 серпня. Вселенський Патріарх їде відсвяткувати 30-ту річницю Незалежності України.

Зазначимо, Московська церква шантажує Варфоломія. У мережу потрапив лист проти візиту Вселенського патріарха.

Нові санкції РНБО

РНБО ухвалила рішення про застосування персональних обмежувальних санкцій щодо народного депутата Деркача, засновника видання «Страна» Гужви, проросійського блогера Шарія. Ознайомитися з повним списком підсанкційних осіб можна буде після публікації відповідного указу президента.

Держзрада Медведчука

У справі народного депутата і кума Путіна Віктора Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено стадію слідства.

Сьогодні матеріали справи відкрили Медведчуку, який перебуває під домашнім арештом. Матеріали щодо його соратника по «Опозиційній платформі – За життя» Тараса Козака виділено в окреме провадження у зв'язку з його розшуком. При цьому основні слідчі дії щодо нього також завершені.

Антикорупційний суд викликав Януковича з сином на засідання

Вищий антикорупційний суд викликав колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра для обрання запобіжного заходу. Вони повинні з'явитися 27 і 25 серпня відповідно.

Читайте також матеріали «Главкома»: