  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Нові санкції РНБО, приїзд Вселенського патріарха. Новини 20 серпня за хвилину

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вселенський патріарх прибуде з Константинополя, щоб благословити український народ - Нові санкції РНБО, приїзд Вселенського патріарха. Новини 20 серпня за хвилину
    Вселенський патріарх прибуде з Константинополя, щоб благословити український народ
    Фото з відкритих джерел

    «Главком» зібрав головні новини за 20 серпня

    Вселенський патріарх Варфоломій у Києві

    Сьогодні розпочинається офіційний візит в Україну Вселенського патріарха Варфоломія. Він триватиме до 24 серпня. Вселенський Патріарх їде відсвяткувати 30-ту річницю Незалежності України.

    Зазначимо, Московська церква шантажує Варфоломія. У мережу потрапив лист проти візиту Вселенського патріарха.

    Нові санкції РНБО

    РНБО ухвалила рішення про застосування персональних обмежувальних санкцій щодо народного депутата Деркача, засновника видання «Страна» Гужви, проросійського блогера Шарія. Ознайомитися з повним списком підсанкційних осіб можна буде після публікації відповідного указу президента.

    Держзрада Медведчука

    У справі народного депутата і кума Путіна Віктора Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено стадію слідства.

    Сьогодні матеріали справи відкрили Медведчуку, який перебуває під домашнім арештом. Матеріали щодо його соратника по «Опозиційній платформі – За життя» Тараса Козака виділено в окреме провадження у зв'язку з його розшуком. При цьому основні слідчі дії щодо нього також завершені.

    Антикорупційний суд викликав Януковича з сином на засідання

    Вищий антикорупційний суд викликав колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра для обрання запобіжного заходу. Вони повинні з'явитися 27 і 25 серпня відповідно.

    Читайте також матеріали «Главкома»:
    Теги: Ощадбанк Віктор Янукович СБУ РНБО санкції пропаганда Олександр Янукович школа Антикорупційний суд Вселенський патріарх Варфоломій Північний потік-2
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нові санкції РНБО, приїзд Вселенського патріарха. Новини 20 серпня за хвилину