Ще дві православні церкви можуть незабаром визнати ПЦУ – Порошенко

Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви

15 грудня минає друга річниця Об’єднавчого собору за участі архієреїв трьох православних церков України

Православну церкву України зовсім скоро можуть визнати ще дві православні церкви. Про це на каналі UA:Перший розповів п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Цей процес уже не зупинити. Уже третина світового православ’я, де українська церква одна з п’ятнадцяти православних-сестер церков, визнали Україну. Я точно знаю, бо проводжу переговори й зараз, використовуючи дипломатичні можливості. Принаймні дві православних церкви перебувають на дуже короткій відстані від визнання, і лише пандемія цьому перешкоджає», – зазначив Порошенко.

15 грудня минає друга річниця Об’єднавчого собору за участі архієреїв трьох православних церков України. Цей захід відкрив шлях до створення Православної церкви України (ПЦУ/УПЦ).

Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

Із 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

РПЦ не визнає рішення Вселенського патріархату та розірвала канонічне спілкування з Фанаром та церквами, які визнали ПЦУ.

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