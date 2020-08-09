«Всеосяжне перемир’я» на Донбасі: за день зафіксовано порушення з боку окупантів



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Українські захисники ведуть спостереження за позиціями російських бойовиків

Ворог здійснює інженерне обладнання позицій у бік українських підрозділів

Станом на вечір 9 серпня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Від початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано.

«Водночас, у ранковий час відмічене одне порушення противником домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи. Поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чотирнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню, який вступив у силу з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Також повідомляється, що у районі проведення операції впродовж тижня піротехнічні розрахунки ДСНС зі складу Об’єднаних сил обстежили 39 гектарів території. За цей час вони вилучили та знешкодили 581 вибухонебезпечний предмет. Також співробітниками ДСНС проводилися роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури на території Донецької області. Тільки упродовж тижня було відновлено 45 будинків.

Як повідомлялося, 8 серпня збройні формування Російської Федерації на Донбасі вісім разів порушили домовленості про припинення вогню, сім з яких – ворожі вогневі провокації.

Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі.