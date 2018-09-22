Всеволод Чаплін: Митрополит Онуфрій має реальні шанси стати патріархом РПЦ



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Митрополит Київський Онуфрій

Екс-спікер РПЦ: у митрополита Київського Онуфрія дуже великий духовний авторитет, його б на виборах патріарха підтримали архієреї з України

Якби вибори патріарха Російської православної церкви відбулися найближчим часом, найочевиднішими претендентами були б керуючий справами Московської патріархії митрополит Санкт-Петербурзький і Ладозький Варсонофій і митрополит Київський Онуфрій. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив протоієрей Всеволод Чаплін , який тривалий час був главою Синодального відділу із взаємодії Церкви і суспільства, простою мовою, офіційним спікером РПЦ. Але три роки тому його звільнили з посади спікера через «розбіжності з патріархом Кирилом».

За словами Чапліна, у митрополита Онуфрія дуже великий духовний авторитет, його підтримають архієреї з України.

«Митрополит Варсонофій здійснює оперативне керівництво єпархіями, тому більшість архієреїв його сприймають як безпосереднього начальника, до якого вони звикли. До речі, досі керуючі справами патріархії або обиралися патріархами, або посідали другу позицію. Коли обирали патріарха Алексія, його багато хто пам’ятав як колишнього керуючого справами патріархії. Нагадаю, що на момент обрання Алексія патріархом керуючим справами патріархії був нині покійний Володимир (Сабодан), тоді він посів другу позицію. На останніх виборах на впевненому другому місці був тодішній керуючий справами митрополит Климент», - розповів екс-спікер РПЦ.

Він зазначив, що у владики Тихона Шевкунова, який має значно консервативніші погляди, і міг би виправити позиції РПЦ, особливих шансів немає. Чаплін підкреслив, що мова йде суто про гіпотетичні вибори патріарха, якби вони відбулися завтра.

На питання «Главкому», чи дійсно Кремль дуже незадоволений патріархом Кирилом і йому готують заміну, Всеволод Чаплін відповів, що за його відчуттями, формально становище Кирила стабільне.

«Контакти з президентом достатньо інтенсивні як публічні, так і непублічні. Думаю, що немає такої людини, яка могла би сказати, що Путін йому повністю довіряє. Історія це достатньо добре показує. На цей момент я не бачу якихось підстав для того, щоби ми завтра почули про різкі рішення. Але для багатьох людей, як і для деякої частини держави стає все очевидніше: дипломатичні методи і забивання баків тим, що «все під контролем» і всі негативні сценарії – це пшик», - наголосив Чаплін.

Як відомо, РПЦ зробила крок до розриву відносин з Константинополем. 14 вересня Синод Російської православної церкви зупинив участь у всіх заходах та структурах, в яких головує Константинопольський патріархат. Перед цим, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси. Вселенський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив екзархами у Києві архієпископа Данила Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

17 вересня президент Петро Порошенко прийняв екзархів Вселенського патріархату в Україні – єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона та архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла.