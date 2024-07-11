Угорщина пояснила, чого виступає проти вступу України до НАТО

Рішення про майбутнє членство України має бути ухвалене всіма державами-членами Альянсу

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що членство України в НАТО не є можливим через ризик прямого конфлікту з Росією. Міністра процитував речник угорського уряду Золтан Ковач.

«Міністр наголосив на суперечності в підході НАТО, зазначивши, що, хоча деякі лідери пропонують тісніші зв'язки, вони знають, що повноправне членство неможливе», – написав у соцмережі Х речник угорського уряду Золтан Ковач.

Міністр заявив, що Угорщина погодилася на декларацію саміту НАТО лише за умови, що рішення щодо майбутнього членства України має бути одноголосно всіма державами-членами.

Сійярто також розкритикував, зміну критеріїв для того, щоб бути хорошим союзником НАТО, які включають підтримку України, а не зосередження на колективній обороні та внутрішній силі.

Додамо, з 1 липня розпочався піврічний період головування Будапешта, і за тиждень угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан здійснив три поїздки у рамках своєї «миротворчої місії» Україною – до Києва, Москви та Пекіна.У ЄС продовжують думати над скороченням часу головування Угорщини у Раді ЄС.