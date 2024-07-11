Час головування Угорщини у Раді ЄС може бути скорочений – очільник МЗС Польщі

Радослав Сікорський пояснив, що політична поведінка Орбана сподбалась не всім країнам ЄС

У ЄС продовжують думати над скороченням часу головування Угорщини у Раді ЄС. Про це пише PolsatNews з посиланням на заяву глави МЗС Польщі Радослава Сікорського.

Радослав Сікорський, який бере участь у саміті НАТО, визнав, що з цього приводу у країн ЄС «креативні ідеї». «Але я не хочу жодні з них розкривати», – додав він.

У розмові з журналістами Сікорський прокоментував реакцію на поведінку Орбана серед представників країн-членів ЄС. «Це викликало велике здивування, щоб не сказати більше», – сказав він.

Нагадаємо, з 1 липня розпочався піврічний період головування Будапешта, і за тиждень угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан здійснив три поїздки у рамках своєї «миротворчої місії» Україною – до Києва, Москви та Пекіна.

За даними видання Politico це викликало невдоволення в ЄС, зокрема тому, що Орбан використовував у повідомленнях про візити логотип головування, створюючи двозначність у тому, чи від Угорщини чи союзу він виступає. Сікорський сказав, що Орбан не має мандата представляти ЄС у Москві чи Пекіні. Коментуючи розмову глави уряду Угорщини з диктатором Володимиром Путіним, один із брюссельських дипломатів зазначив, що «з такою зустріччю головування закінчується, не встигнувши по-справжньому розпочатися».

Водночас Угорщина запропонувала Україні план дій, який мав би поглибити співпрацю між країнами. Він передбачає розвиток транскордонного економічного співробітництва та створення спеціальних економічних зон. Про це повідомив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто на саміті НАТО.