Російський політолог розповів, як Путін боротиметься за Медведчука

Путін вважає, що всіх переживе. Так само і в історії з Медведчуком, – Бєлковський

Мінськ припинив бути майданчиком для перемовин у форматі Тристоронньої контактної групи. У цій геополітичній метушні Лукашенко відіграє все меншу роль, а Путін «полює» на інших проросійських кандидатів, з якими можна вигідно співпрацювати. Політолог Станіслав Бєлковський в інтерв’ю «Главкому» розповів про симпатії Путіна щодо Медведчука.

На думку Бєлковського, Путін завжди з недовірою ставився до Лукашенка та хотів замінити його на когось із великих бізнесменів російського походження. «При цьому ця особа має бути з путінського оточення, бо для Путіна особисте завжди було важливішим за політичне. Бачите, як він бореться за Медведчука», – уточнив російський політолог.

Бєлковський вважає, що Путін не вирішує такі питання швидко. «Візьміть приклад Вірменії: він був вкрай роздратований гоніннями, які Нікола Пашинян влаштував щодо попереднього президента Роберта Кочаряна. Це ж не означає, що Путін одразу спрямував війська, щоб визволяти Кочаряна з СІЗО. Проте згодом він призовав від Вірменії розвідувальну інформацію про те, що Азербайджан готується до війни. Хоча Путін міг цій війні запобігти і натиснути на Ердогана, щоб її не було», – уточнив політолог.

І додав, що за час перебування у владі Путін звик розмірковувати так, нібито він може пропустити будь-які тактичні удари, адже в нього багато часу і він усіх переживе. «Так само і в історії з Медведчуком», – резюмував Бєлковський.

Додамо, що нещодавно президент Росії Володимир Путін засудив українську владу через арешт свого кума, нардепа Віктора Медведчука. При цьому він вважає його «українським націоналістом».