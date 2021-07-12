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    Російський політолог розповів, як Путін боротиметься за Медведчука

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    Путін звик розмірковувати так, що він може пропустити будь-які тактичні удари - Російський політолог розповів, як Путін боротиметься за Медведчука
    Путін звик розмірковувати так, що він може пропустити будь-які тактичні удари
    Фото з відкритих джерел

    Путін вважає, що всіх переживе. Так само і в історії з Медведчуком, – Бєлковський

    Мінськ припинив бути майданчиком для перемовин у форматі Тристоронньої контактної групи. У цій геополітичній метушні Лукашенко відіграє все меншу роль, а Путін «полює» на інших проросійських кандидатів, з якими можна вигідно співпрацювати. Політолог Станіслав Бєлковський в інтерв’ю «Главкому» розповів про симпатії Путіна щодо Медведчука.

    На думку Бєлковського, Путін завжди з недовірою ставився до Лукашенка та хотів замінити його на когось із великих бізнесменів російського походження. «При цьому ця особа має бути з путінського оточення, бо для Путіна особисте завжди було важливішим за політичне. Бачите, як він бореться за Медведчука», – уточнив російський політолог.

    Бєлковський вважає, що Путін не вирішує такі питання швидко. «Візьміть приклад Вірменії: він був вкрай роздратований гоніннями, які Нікола Пашинян влаштував щодо попереднього президента Роберта Кочаряна. Це ж не означає, що Путін одразу спрямував війська, щоб визволяти Кочаряна з СІЗО. Проте згодом він призовав від Вірменії розвідувальну інформацію про те, що Азербайджан готується до війни. Хоча Путін міг цій війні запобігти і натиснути на Ердогана, щоб її не було», – уточнив політолог.

    І додав, що за час перебування у владі Путін звик розмірковувати так, нібито він може пропустити будь-які тактичні удари, адже в нього багато часу і він усіх переживе. «Так само і в історії з Медведчуком», – резюмував Бєлковський.

    Додамо, що нещодавно президент Росії Володимир Путін засудив українську владу через арешт свого кума, нардепа Віктора Медведчука. При цьому він вважає його «українським націоналістом».

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    Теги: Росія Віктор Медведчук Путін
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    Російський політолог розповів, як Путін боротиметься за Медведчука