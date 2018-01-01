Вугільний король Кропачов розповів, звідки взяв знімок ракетного пострілу в малазійський «Боїнг»

Бізнесмен стверджує, що нічого не отримав з те, що віддав знімок

Знімок збитого малайзійського «Боїнга», який бізнесмен Віталій Кропачов передав українським спецслужбам, він отримав від свого агента, який працював «на тому боці» (на окупованих територіях, - «Главком»). В інтерв’ю «Главкому» Кропачов повідомив, що досі спілкується з цією людиною. «У



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Віталій Кропачов

Бізнесмен стверджує, що нічого не отримав з те, що віддав знімок

Знімок збитого малайзійського «Боїнга», який бізнесмен Віталій Кропачов передав українським спецслужбам, він отримав від свого агента, який працював «на тому боці» (на окупованих територіях, - «Главком»).

В інтерв’ю «Главкому» Кропачов повідомив, що досі спілкується з цією людиною.

«У мене було п’ять агентів, які там працювали. Є люди, які на сьогоднішній день вже виведені звідти, але вони тривалий період часу перебували там», - додав він.

Кропачов запевнив, що ці люди відомі українським спецслужбам. Він також стверджує, що нічого не отримав з те, що віддав знімок.

«Я нічого не отримав за нього. Я віддав знімок, коли отримав підтвердження, що ці люди прибули на неокуповану частину України. Наскільки я пам’ятаю, тоді цим займався Олег Валерійович, тобто він підтверджував усе у керівника Служби, і тоді дали людину, яка передала фотоаппарат», - розказав він.

Раніше Кропачов поскаржився на великі втрати після окупації Донецької та Луганської областей.

Детальніше читайте в інтерв’ю Віталія Кропачова «Главкому»

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