Європейське космічне агентство готується до місії на Венеру

Розробники зазначають, що найбільш ранньою можливістю запуску EnVision є 2031 рік

Ключова мета місії – зрозуміти причини змін клімату на Венері

10 червня Європейське космічне агентство (ESA) заявило про заплановану місію до Венери орбітального апарата EnVision. Попередній запуск анонсували на 2031 рік. Про це повідомляє пресслужба ESA.

«EnVision стане наступним орбітальним кораблем до Венери, який забезпечить цілісний огляд планети від її внутрішнього ядра до верхніх шарів атмосфери, щоб зрозуміти, як і чому Венера і Земля еволюціонували так по-різному», – йдеться у повідомленні.

Ключова мета місії – зрозуміти причини змін клімату на Венері. Зокрема, чому на планеті така токсична атмосфера, а також чому там настільки густі, багаті сірчаною кислотою хмари й чи вона не стане передвісником долі Землі, якщо вона також зазнає катастрофічного парникового ефекту. Також науковці планують дослідити геологічну активність Венери, а також виявити ознаки існування життя у минулому на ній.

«Нова ера у дослідженні нашого найближчого, але кардинального іншого сусіда по Сонячній системі чекає на нас.... Разом з нещодавно анонсованими місіями Венери під керівництвом NASA ми матимемо надзвичайно комплексну наукову програму на цій загадковій планеті ще протягом наступного десятиліття», – заявив директор з питань науки ESA Гюнтер Газінгер.

Розробники зазначають, що найбільш ранньою можливістю запуску EnVision є 2031 рік. Інші ймовірні дати запуску – у 2032 і 2033 роках. Космічному кораблю знадобиться близько 15 місяців, щоб досягти планети і ще 16 місяців, щоб вийти на необхідну орбіту за допомогою аерогальмування.

Тим часом, космічний вантажний корабель Dragon компанії SpaceX здійснив стикування з Міжнародною космічною станцією.