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    Вже 24 людини постраждали від отруєння їжею в Дніпрі

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    Постраждалі від отруєння були госпіталізовані протягом 20-24 липня - Вже 24 людини постраждали від отруєння їжею в Дніпрі
    Постраждалі від отруєння були госпіталізовані протягом 20-24 липня

    Госпіталізованим до лікарні поставили діагноз гостра кишкова інфекція

    Кількість госпіталізованих з харчовим отруєнням працівників ТТОВ «Миропласт» у Дніпрі збільшилась до 24.

    Про це 26 липня повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Станом на 7 годину 26 липня у лікувальних закладах Дніпропетровської області з діагнозом гостра кишкова інфекція залишаються госпіталізованими 24 працівника ТОВ «Миропласт», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що постраждалі від отруєння були госпіталізовані протягом 20-24 липня. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

    Раніше повідомлялося, що  в Дніпрі сталося масове отруєння працівників ТОВ «Миропласт». Протягом 20-23 липня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція було госпіталізовано 17 людей.

    Постраждалі вживали їжу, що надавала ФОП «Синявська Н.В.».

    Нагадаємо, під час рок-фестивалю «Тарас Бульба» в місті Дубно на Рівненщині отруїлися 14 людей. Своє отруєння постраждалі пов'язують з вживанням шаурми, яку вони придбали в торговому місці під час фестивалю.

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