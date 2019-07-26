Вже 24 людини постраждали від отруєння їжею в Дніпрі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Постраждалі від отруєння були госпіталізовані протягом 20-24 липня

Госпіталізованим до лікарні поставили діагноз гостра кишкова інфекція

Кількість госпіталізованих з харчовим отруєнням працівників ТТОВ «Миропласт» у Дніпрі збільшилась до 24.

Про це 26 липня повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 годину 26 липня у лікувальних закладах Дніпропетровської області з діагнозом гостра кишкова інфекція залишаються госпіталізованими 24 працівника ТОВ «Миропласт», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалі від отруєння були госпіталізовані протягом 20-24 липня. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі сталося масове отруєння працівників ТОВ «Миропласт». Протягом 20-23 липня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція було госпіталізовано 17 людей.

Постраждалі вживали їжу, що надавала ФОП «Синявська Н.В.».

Нагадаємо, під час рок-фестивалю «Тарас Бульба» в місті Дубно на Рівненщині отруїлися 14 людей. Своє отруєння постраждалі пов'язують з вживанням шаурми, яку вони придбали в торговому місці під час фестивалю.