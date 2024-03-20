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У російському Енгельсі пролунав вибух – над аеропортом нібито збили БПЛА (відео)

Ірина Луцак
glavcom.ua
У російському Енгельсі пролунав вибух – над аеропортом нібито збили БПЛА (відео)
Мешканці міста Енгельс начебто чули звук двигуна в небі
фото з відкритих джерел

О 4:22 у місті нібито було чутно від 2 до 4 гучних вибухів, від яких «тремтіли вікна в рамах»

У Росії заявили про збиття безпілотників над містом Енгельс Саратовської області. Про це повідомляє губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін.

О 4:22 Бусаргін заявив, що менш як годину тому над Енгельсом системою російської ППО нібито було ліквідовано БПЛА. 

У російському Енгельсі пролунав вибух – над аеропортом нібито збили БПЛА (відео) фото 1

За його словами, постраждалих та руйнувань інфраструктури під час падіння уламків попередньо немає.

Очевидці повідомляють, що перед потужними вибухами, що нібито пролунали в Енгельсі, мешканці начебто чули звук двигуна в небі. Також заначається, що у місті нібито було чутно від 2 до 4 гучних вибухів, від яких «тремтіли вікна в рамах». 

Того ж дня росіяни звинуватили Україну в атаці безпілотників на 8 областей РФ. Зокрема, українські дрони атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані. У районі аеропорту Домодєдово у Підмосков'ї лунали вибухи.

Нагадаємо, нещодавно селище Октябрське в Бєлгородській області постраждало через обстріли. Вісім осіб у Октябрському стали жертвами «відбиття засобами ППО повітряної атаки з боку ЗСУ.

Раніше російські добровольці заявили про захоплення будівлі адміністрації населеного пункту Горьковський Білгородської області.

Нагадаємо, що очільник української розвідки Кирило Буданов дав оцінку діям добровольців легіону «Свобода Росії», РДК та «Сибірського батальйону», які зайшли до Росії для боротьби із путінським режимом.

Читайте також: Російські легіони провели визвольну операцію у Курській та Білгородській областях 
Теги: росія війна аеропорт безпілотник

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