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Росіянка буде в журі конкурсу фотожурналістики: реакція українських фотографів

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росіянка буде в журі конкурсу фотожурналістики: реакція українських фотографів
Серед міжнародних нагород Гельман: Leica Oskar Barnack Award, Pictures of the Year та Istanbul Photo Awards
фото: ukrainianphotographers.com

Українська Асоціація професійних фотографів (УАПФ) вимагає виключити зі складу журі конкурсу World Press Photo 2024 представницю Росії Марію Гельман

Російська фотограф і продюсер Марія Гельман увійшла до складу журі престижного міжнародного конкурсу фотожурналістики World Press Photo-2024. Про це у своєму Facebook повідомив український фотограф і військовий ЗСУ Валентин Кузан.

Він зазначив, що сама Гельман виступає проти війни, розвʼязаної Росією в Україні, втім у нього є гостре питання до організаторів конкурсу: «Чуваки, а ви не подумали, як російська фотографиня має оцінювати у тому числі знімки з війни в Україні, наскільки це коректно взагалі, і зокрема — коли йдеться про світлини українських авторів?»

Валентин Кузан також зауважив, що має питання і до Марії Гельман. Він не розуміє, як вона уявляє оцінювання українських світлин, адже участі у висвітленні жахів цієї війни вона, за його словами, не брала. 

«Врешті, вважаю цей вибір World Press Photo максимально недоречним. Також нагадую, що в ході цієї війни, яка має ознаки геноциду, загинуло вже більш ніж пів сотні медійників, серед яких і фотографи», – наголосив фотограф.

Згодом, Українська Асоціація професійних фотографів виступила з офіційною заявою щодо цієї ситуації.

«Українська Асоціація професійних фотографів звертається до керівництва конкурсу із наполегливою вимогою змінити склад журі та виключити з його числа представницю Російської Федерації. УАПФ вважає участь Гельман не логічною, та такою, що може вплинути на об’єктивність у прийнятті рішень під час оцінювання робіт учасників. Крім того, з 2014 року триває неспровокована, загарбницька, жорстока та несправедлива війна Росії проти України і ми вважаємо, що участь представниці Російської Федерації Марії Гельман викликає масу етичних питань», – опублікували на сайті УАПФ.

Фотоконкурс World Press Photo – безкоштовна і відкрита подія для всіх професійних фотографів, які працюють у сфері фотожурналістики або документальної фотографії. Переможців визначають щорічно спочатку на регіональному, а потім на глобальному рівні.

Нагадаємо, Італія скасувала виставку про «розквіт» окупованого Маріуполя.

Також розвідка пояснила, що мотивує росіян воювати проти України.

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Теги: розвідка фотограф війна Італія Facebook

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