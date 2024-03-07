Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Через екологічний податок ЄС кожна тонна українського металу може подорожчати на $100

Дарія Демяник
glavcom.ua
Через екологічний податок ЄС кожна тонна українського металу може подорожчати на $100
Створення системи торгівлі квотами на викиди парникових газів (СТВ) – це важливий крок у напрямку євроінтеграції
фото з відкритих джерел

Під екологічний податок ЄС підпадає $6 млрд українського експорту – Антипов

Європейський механізм вуглецевого коригування імпорту CBAM може створити додаткові витрати на традиційну металопродукцію до €100 за тонну. Про це заявив керівник компанії «Центр екології та розвитку нових технологій» Владислав Антипов.

Антипов також наголосив, що під дію CBAM підпадає приблизно $6 млрд українського експорту, майже 90% якого становить продукція гірничо-металургійної промисловості. Але до 2026 року, тобто на першому етапі CBAM, компанії-імпортери мають лише звітувати про обсяги вуглецевого сліду своїх товарів, а саме викидів від: чорної металургії; алюмінію; добрив; цементу; електроенергії; водню; деяких інших товарів за певних умов.

На другому етапі компаніям доведеться сплачувати так звані CBAM-сертифікати. І це створює для українських компаній значні ризики, адже між системою оподаткування СО2 в Україні та ЄС є суперечності.

Антипов наголосив: створення системи торгівлі квотами на викиди парникових газів (СТВ) – це важливий крок у напрямку євроінтеграції, який дозволить пом’якшити наслідки CBAM для українських підприємств.

Однак реформа має бути дуже чітко синхронізована з доступністю фінансування для впровадження на конкретних підприємствах.

«Без зрозумілих джерел фінансування, які, на жаль, ще чітко не визначені, усі наші реформи та стратегії залишаться на папері, як і відбувалося останні 30 років», – підкреслив Антипов.

Раніше видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить податок на викиди вуглецю СВАМ, через який Україна щороку втрачатиме 1,4 млрд євро.

Водночас, цих збитків можна уникнути, якщо почати переговори з ЄС, адже у законі про СВАМ є норма, за якою країна може отримати пільги від сплати податку, якщо вона має форс-мажорні обставини. Зважаючи, що у нас – повномасштабна війна, є всі підстави просити у ЄС відстрочку у цьому питанні.

Читайте також: Інвестиційний клімат України потребує термінових змін на краще
Теги: реформа війна Європа фінансування металургія Україна пільги переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна має піднімати власну економіку, навіть в умовах широкомасштабної війни
Найпотужніші економіки світу. Чого має навчитись Україна
17 лютого, 17:32
Майк Джонсон оголосив канікули «замість того, щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці»
Палата представників США пішла на канікули, не проголосувавши за законопроєкт щодо України
16 лютого, 04:00
Дмитро Кулеба назвав дві проблеми західних боєприпасів для України
Кулеба озвучив ключові проблеми щодо поставок боєприпасів Україні
17 лютого, 21:20
Герой України та депутат чотирьох скликань помер у віці 86 років після боротьби з важкою хворобою
Смерть Степана Хмари: знакові цитати та факти з життя Героя України
21 лютого, 14:41
У разі програшу Верховного суду екссуддя Богдан Львов має бути поновлений на посаді з виплатою всіх компенсацій
Поновлення екссудді Львова. Верховний суд пішов ва-банк у справі про російський паспорт
15 лютого, 13:11
Загалом із часу повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року в боях за Україну загинули четверо громадян Чехії.
Потрапив під мінометний вогонь: у боях за Авдіївку загинув доброволець з Чехії
15 лютого, 18:33
Україна уважно вивчає досвід японської модернізації
Шмигаль назвав суму, яку виділила Японія Україні з початку вторгнення РФ
19 лютого, 08:15
Кіркорову заборонили в`їзд в Австралію
Австралія запровадила санкції проти відомих російських артистів
24 лютого, 15:14
В ефірі телемаратону Лиховій заявив, що журналісти іноземного видання розповсюдили російський наратив
ЗСУ прокоментували інформацію про взяття в полон сотні українських військових під Авдіївкою
21 лютого, 21:27

Економіка

Рада з’ясовуватиме, на які кошти існують анонімні Телеграм-канали – нардеп
Рада з’ясовуватиме, на які кошти існують анонімні Телеграм-канали – нардеп
Через екологічний податок ЄС кожна тонна українського металу може подорожчати на $100
Через екологічний податок ЄС кожна тонна українського металу може подорожчати на $100
Україна готова піти на поступки, аби припинити протести польських фермерів
Україна готова піти на поступки, аби припинити протести польських фермерів
Україні потрібно продовжити лібералізацію енергетичних ринків та вирішити фінансові проблеми сектору – Омельченко
Україні потрібно продовжити лібералізацію енергетичних ринків та вирішити фінансові проблеми сектору – Омельченко
Підвищення військового збору та акциз на газовану воду. Мінфін придумав, як наповнити бюджет
Підвищення військового збору та акциз на газовану воду. Мінфін придумав, як наповнити бюджет
Екологічний податок ЄС зруйнує економіку України – Politico
Екологічний податок ЄС зруйнує економіку України – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Кремль пригрозив ударами по півночі Європи
65K
8 Березня в Україні: чи скасовується святкування та чи буде вихідний
9388
Виплати для біженців у Німеччині: на що розраховувати українцям у 2024 році
6042
Трудова міграція в Європі та США: економісти попереджають про небезпеку
3539
Ласкаво просимо до капітуляції! Що пропонує Григорій Явлінський українцям
2428
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня
Сьогодні, 04:52
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Метінвест» модернізує ветеранські програми з урахуванням досвіду США
Вчора, 14:00
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet
Вчора, 13:07
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
Вчора, 11:56

Прес-релізи

Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
6 березня, 10:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua