Xiaomi представила революційну технологію бездротової зарядки

Підключати до такої зарядки можна не тільки смартфони, але й колонки, розумні годинники, світлодіодні лампи або будь-яку іншу електроніку

Mi Air Charge ‒ це зарядна станція розміром з тумбочку

Компанія Xiaomi представила нову технологія Mi Air Charge, що допоможе створити «повністю бездротове майбутнє у вітальні». Про це пише Xiaomi в своєму блозі.

Зазначається, що Mi Air Charge ‒ це зарядна станція розміром з тумбочку, яка визначає, де знаходяться гаджети і відправляє сконцентрований потік міліметрових хвиль, які конвертуються «клієнтом» в ток потужністю 5 Вт.

«Підключати до такої зарядки можна не тільки смартфони, але й колонки, розумні годинники, світлодіодні лампи або будь-яку іншу електроніку, якій вистачить такої потужності для зарядки. Також зарядка буде працювати навіть якщо на шляху між зарядкою і гаджетом будуть перешкоди — наприклад, меблі», ‒ йдеться у повідомленні.

Компанія відразу уточнила, що технологія не вийде в 2021 році, і поки що незрозуміло, коли саме споживачі зможуть придбати диво-зарядку.

Як повідомлялося 30 грудня минулого року, Xiaomi за 30 секунд розпродала партію свого нового смартфона.