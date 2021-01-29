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    Xiaomi представила революційну технологію бездротової зарядки

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    Підключати до такої зарядки можна не тільки смартфони, але й колонки, розумні годинники, світлодіодні лампи або будь-яку іншу електроніку - Xiaomi представила революційну технологію бездротової зарядки
    Підключати до такої зарядки можна не тільки смартфони, але й колонки, розумні годинники, світлодіодні лампи або будь-яку іншу електроніку
    Скрін з фото

    Mi Air Charge ‒ це зарядна станція розміром з тумбочку

    Компанія Xiaomi представила нову технологія Mi Air Charge, що допоможе створити «повністю бездротове майбутнє у вітальні». Про це пише Xiaomi в своєму блозі.

    Зазначається, що Mi Air Charge ‒ це зарядна станція розміром з тумбочку, яка визначає, де знаходяться гаджети і відправляє сконцентрований потік міліметрових хвиль, які конвертуються «клієнтом» в ток потужністю 5 Вт.

    «Підключати до такої зарядки можна не тільки смартфони, але й колонки, розумні годинники, світлодіодні лампи або будь-яку іншу електроніку, якій вистачить такої потужності для зарядки. Також зарядка буде працювати навіть якщо на шляху між зарядкою і гаджетом будуть перешкоди — наприклад, меблі», ‒ йдеться у повідомленні.

    Компанія відразу уточнила, що технологія не вийде в 2021 році, і поки що незрозуміло, коли саме споживачі зможуть придбати диво-зарядку.

    Як повідомлялося 30 грудня минулого року, Xiaomi за 30 секунд розпродала партію свого нового смартфона.

    Теги: інтернет технології смартфон
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