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    HiTech

    Xiaomi за 30 секунд розпродала партію свого нового смартфона

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    Xiaomi за 30 секунд розпродала партію свого нового смартфона

    Запаси нового флагмана в кілька разів вищі, ніж запаси всіх інших флагманських смартфонів компанії, однак і цього було недостатньо

    Компанія Xiaomi анонсувала вихід нового флагмана Mi 11, який став першим смартфоном на базі процесора Qualcomm Snapdragon 888.

    На китайському ринку почали приймати попередні замовлення на новинку й розпродали всю партію за 30 секунд.

    Про це повідомив глава компанії Лу Вейбінг.

    За його словами. запаси нового флагмана в кілька разів вищі, ніж запаси всіх інших флагманських смартфонів компанії, однак і цього було недостатньо, оскільки всю партію викупили за пів хвилини.

    Таким чином, пристрій недоступний для покупки в Xiaomi Mall і JD.com.

    Нагадаємо, що вартість Xiaomi Mi 11 в модифікації на 8/128 ГБ пам’яті становить 610 доларів, тоді як версію 8/256 ГБ оцінили в 660 доларів, а 12/256 ГБ – в 720 доларів. У магазинах смартфон з’явиться 1 січня 2021 року.

    До слова, компанія Apple тимчасово закрила близько 100 своїх магазинів по всьому світу.

    Компанія Facebook звинуватила корпорацію Apple у неконкурентній боротьбі через зміни у конфіденційності, запланованих технологічним гігантом.

    Теги: Китай технології смартфон
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