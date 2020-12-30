Xiaomi за 30 секунд розпродала партію свого нового смартфона

Запаси нового флагмана в кілька разів вищі, ніж запаси всіх інших флагманських смартфонів компанії, однак і цього було недостатньо

Компанія Xiaomi анонсувала вихід нового флагмана Mi 11, який став першим смартфоном на базі процесора Qualcomm Snapdragon 888.

На китайському ринку почали приймати попередні замовлення на новинку й розпродали всю партію за 30 секунд.

Про це повідомив глава компанії Лу Вейбінг.

За його словами. запаси нового флагмана в кілька разів вищі, ніж запаси всіх інших флагманських смартфонів компанії, однак і цього було недостатньо, оскільки всю партію викупили за пів хвилини.

Таким чином, пристрій недоступний для покупки в Xiaomi Mall і JD.com.

Нагадаємо, що вартість Xiaomi Mi 11 в модифікації на 8/128 ГБ пам’яті становить 610 доларів, тоді як версію 8/256 ГБ оцінили в 660 доларів, а 12/256 ГБ – в 720 доларів. У магазинах смартфон з’явиться 1 січня 2021 року.

До слова, компанія Apple тимчасово закрила близько 100 своїх магазинів по всьому світу.

Компанія Facebook звинуватила корпорацію Apple у неконкурентній боротьбі через зміни у конфіденційності, запланованих технологічним гігантом.