Юнкер: Не бачу різниці між Порошенком і Зеленським, коли мова йде про Росію



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Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер

Президент Єврокомісії наголосив, що що Європейський союз і надалі продовжить підтримувати Україну та допомагатиме у боротьбі з корупцією

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що не бачить істотної різниці між чинним президентом України Петром Порошенком та новообраним президентом Володимиром Зеленським, коли мова йде про Росію. Про це повідомляє видання RzeczPospolita.

За словами Юнкера, він уважно слухав всі заяви Зеленського, що стосувалися Російської Федерації, і не знайшов жодної різниці між ними та заявами Порошенка.

«Я дуже уважно слухав заяви обраного президента і не знайшов жодної істотної різниці між ним і Порошенком, якщо йдеться про Росію. Факт, що він прагне завершити війну на сході України, Москві не допомагає», - зазначив він.

Крім того, глава Єврокомісії наголосив, що Європейський союз і надалі продовжить підтримувати Україну та допомагатиме у боротьбі з корупцією.

«Ми і надалі будемо підтримувати Україну. Я завжди у контактах з українцями підкреслюю, що боротьба з корупцією повинна бути підсилена», - заявив Юнкер.

Проте, Юнкер не висловлював жодних власних оцінок майбутнього українського президента.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер після публікації проміжних результатів президентських виборів в Україні привітав Зеленського з фактичним обранням на посаду президента України і пообіцяв йому підтримку Європейського союзу.

Центральна виборча комісія у вівторок, 30 квітня, проведе засідання, де оголосить результати виборів президента України.

За попередніми даними ЦВК (опрацьовано 100% електронних протоколів), Володимир Зеленський набрав на виборах 73,22% голосів, Петро Порошенко - 24,45%.