Російський телеканал «НТВ» запускає шоу, яке веде Зеленський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський предстане перед російським глядачем у ролі ведучого телешоу «Магія»

Шоу «Магія» із Зеленським було зняте ще в 2011 році

Російський пропагандистський телеканал «НТВ» заявив про запуск шоу з новообраним президентом України Володимиром Зеленським. Програма називається «Магія», вона була записана ще в 2011 році. Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

Разом із Зеленським телешоу веде теж українка і колишній гравець у КВК - Тетяна Лазарева.

«Нещодавно обраний президент Володимир Зеленський завжди знав толк в фокусах», - йдеться в анонсі нової програми «НТВ».

Як зазначає видання «Коммерсант», створенням шоу займалася компанія «Вайт Медіа» для телеканалу «Росія 1». В ефірі «НТВ» програма вийде 3 травня.

Раніше Главком розповідав, як переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський посмажив м'ясо на грилі в одному з ресторанів турецького міста Бодрум.

Центральна виборча комісія у вівторок, 30 квітня, проведе засідання, де оголосить результати виборів президента України.

За попередніми даними ЦВК (опрацьовано 100% електронних протоколів), Володимир Зеленський набрав на виборах 73,22% голосів, Петро Порошенко - 24,45%.

Читайте також:

Джерело: Радіо Свобода