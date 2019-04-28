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    Російський телеканал «НТВ» запускає шоу, яке веде Зеленський

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    Володимир Зеленський предстане перед російським глядачем у ролі ведучого телешоу&nbsp;&laquo;Магія&raquo; - Російський телеканал «НТВ» запускає шоу, яке веде Зеленський
    Володимир Зеленський предстане перед російським глядачем у ролі ведучого телешоу «Магія»

    Шоу «Магія» із Зеленським було зняте ще в 2011 році

    Російський пропагандистський телеканал «НТВ» заявив про запуск шоу з новообраним президентом України Володимиром Зеленським. Програма називається «Магія», вона була записана ще в 2011 році. Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

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    Разом із Зеленським телешоу веде теж українка і колишній гравець у КВК - Тетяна Лазарева.

    «Нещодавно обраний президент Володимир Зеленський завжди знав толк в фокусах», - йдеться в анонсі нової програми «НТВ».

    Як зазначає видання «Коммерсант», створенням шоу займалася компанія «Вайт Медіа» для телеканалу «Росія 1». В ефірі «НТВ» програма вийде 3 травня.

    Раніше Главком розповідав, як переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський посмажив м'ясо на грилі в одному з ресторанів турецького міста Бодрум. 

    Центральна виборча комісія у вівторок, 30 квітня, проведе засідання, де оголосить результати виборів президента України.

    За попередніми даними ЦВК (опрацьовано 100% електронних протоколів), Володимир Зеленський набрав на виборах 73,22% голосів, Петро Порошенко - 24,45%.

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    Джерело: Радіо Свобода

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