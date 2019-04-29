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    Зеленський: Після відпочинку повертаюсь до справ, які для декого можуть стати кримінальними

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    Володимир Зеленський - Зеленський: Після відпочинку повертаюсь до справ, які для декого можуть стати кримінальними
    Володимир Зеленський

    У команді Володимира Зеленського відреагували на «фейкостворення»

    Протягом останніх кількох днів проти новообраного президента Володимира Зеленського було сфабриковано одразу кілька відверто брехливих новин, які, тим не менше, розійшлися у ЗМІ. У тому числі, російських. Про це повідомляє прес-служба Володимира Зеленського.

    «Це наштовхує на висновок про тісну співпрацю близького кола Петра Порошенка з російськими медіа з метою дискредитації новообраного президента України», - заявляє прес-служба Зеленського.

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    Зокрема, як йдеться у повідомленні, нардеп від БПП Володимир Ар’єв, який раніше назвав Зеленського наркоманом на своїх сторінках у соціальних мережах, і який, до речі, особисто стикався з європейськими правоохоронними органами щодо контрабанди наркотиків,  тепер повідомив про те, що на відпочинку в Туреччині поряд із Володимиром Зеленським  під час приготування шашлику був помічений німецький політик Грегор Гізі. (Йдеться про лідера «лівих» сил у німецькому Бундестазі, який лобіює інтереси Росії в ПАРЄ в питаннях санкцій проти РФ.) Потім з’ясувалося, що поруч із Зеленським був працівник турецького ресторану, кухар Фірат. Фейкотворець Ар’єв оновив свій ФБ-пост и навіть вибачився, але його брехливе повідомлення набуло розповсюдження у ЗМІ.

    Наступним кроком, за даними прес-служби Зеленського, стала хвиля дезінформації щодо нібито відпочинку Зеленського на 40-метровій яхті Коломойського та його зустрічей і переговорів із представниками Суркова, Медведчука. Першоджерелом цього став російський телеграм-канал Незигарь. І знову ця брехня набула розголосу серед відданих прихильників ще діючого гаранта Конституції, а також у засобах масової інформації.

    Під час короткострокового відпочинку Володимира Зеленського на закриту територію готелю пробралися журналісти телеканалу «Росія», які представилися гостями готелю, відверто збрехавши,  і навіть сфотографувалися із Володимиром Зеленським, а потім намагалися організувати провокацію.

    «Питання – кому це вигідно? Відповідь очевидна. Дехто не готовий з гідністю прийняти свою поразку, його оточення каламутить прозору воду, намагаючись приховати власні недобросовісні дії, у тому числі, використовуючи у своїх маніпулятивних інформ-атаках представників медіа. Але відповідальність  -  неминуча. І вона не забариться. Адже короткостроковий та досить неспокійний відпочинок Зеленського вже завершився. Він повертається до справ. Для декого вони можуть стати кримінальними», - наголошується у повідомленні.

    Нагадаємо, Зеленський вилетів до Туреччини 26 квітня. Він повідомив, що повіз своїх дітей на фестиваль «Весело», організований «95 кварталом».

    Згодом турецькі ЗМІ показали, як переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський посмажив м'ясо на грилі в одному з ресторанів турецького міста Бодрум.

    Також нагадаємо, що російський телеканал «НТВ» запускає шоу, яке веде Зеленський.

    Як повідомлялось, Центральна виборча комісія у вівторок, 30 квітня, проведе засідання, де оголосить результати виборів президента України. За попередніми даними ЦВК (опрацьовано 100% електронних протоколів), Володимир Зеленський набрав на виборах 73,22% голосів, Петро Порошенко - 24,45%.

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