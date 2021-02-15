«Я выпил и сказал, что хочу работать на телевидении». Колишній продюсер каналу «Наш» розказав, як отримав роботу
Дудник просив телепродюсера Олексія Семенова проштовхнути його на телебачення
Колишній генеральний продюсер телеканалу «Наш» Євген Дудник розказав, що він отримав роботу на телебачення завдяки «щасливому випадку». Свою історії він виклав в інтерв’ю російськомовному виданню «Страна».
Дудник сказав, що його шлях на телебачення почався від дня народження дружини телепродюсера Олексія Семенова, куди його запросили.
«Вона була моєю одногрупницею. Я був у костюмі Єсеніна, читав вірші, навчався в театральному інституті. Якоїсь миті я випив, підійшов до Льоші і сказав, що хочу працювати на телебаченні. Хоча я тоді нічого не розумів про телебачення. Але в мене був плюс: Олексій бачив мій спектакль. На третьому курсі в інституті ми ставили «Поминальну молитву» Григорія Горіна: 3,5 години спектакль, більше ніж 50 акторів – загалом масштабна робота», – розповів Дудник.
Він додав, що потім ще довго набридав Семенову телефонними дзвінками та був готовий працювати безкоштовно. «Спочатку мене взяли просто кимось, і потроху я вигриз право бути режисером», – сказав колишній продюсер каналу «Наш».
Володимир Зеленський 2 лютого своїм указом ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій стосовно народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Під санкції потрапили телеканали «112 Україна», NewsOne і ZIK. Обмеження ввели терміном на 5 років.
А 4 лютого Євген Дудник заявив, що йде зі своєї посади. Дудник не вказав точної причини свого звільнення, але додав, що «не може переступити через себе через порядність і самоповагу».