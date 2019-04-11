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    Яценюк про «Північний потік-2»: ЄС має продемонструвати, що енергетична безпека не менш важлива, ніж мілітарна

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    <span>Лідер партії &laquo;Народний фронт&raquo;, засновник Фонду &laquo;Відкрий Україну&raquo; Арсеній Яценюк</span> - Яценюк про «Північний потік-2»: ЄС має продемонструвати, що енергетична безпека не менш важлива, ніж мілітарна
    Лідер партії «Народний фронт», засновник Фонду «Відкрий Україну» Арсеній Яценюк
    Фото: nfront.org.ua

    На думку лідера НФ, якщо «Північний потік-2» збудують, Україна буде позбавлена транзиту, якщо «Нордстрім-2» збудують - Європа буде ще більш залежна від російського газу

    Європейський союз повинен спільною позицією продемонструвати, що енергетична безпека Європи і України не менш важлива, ніж мілітарна, військова і політична безпека. лідер партії «Народний фронт», засновник фонду «Відкрий Україну» Арсеній Яценюк під час 12-го Київського безпекового форуму 11 квітня, йдеться у повідомленні на сайті «Народного фронту».

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    «Необхідна єдність Європейського союзу і України в питанні енергетики. Химерні гарантії того, що Україна залишиться державою-транзитером після будівництва «Північного потоку-2» не відповідають дійсності», - наголосив лідер партії «Народний фронт», засновник фонду «Відкрий Україну» Арсеній Яценюк під час 12-го Київського безпекового форуму 11 квітня.

    Якщо «Північний потік-2» буде збудований, підкреслив лідер «Народного фронту», - Україна буде позбавлена транзиту, якщо «Нордстрім-2» буде збудований - Європа буде ще більш залежна від російського газу.

    «Хто б нам що не розповідав, що ми підпишемо меморандум чи договір і отримаємо гарантії транзиту, - так ми вже підписали Будапештський меморандум, ми вже отримали гарантії. Може, вистачить?», - сказав він.

    Цьогорічний Київський безпековий форум, що проходить 11-12 квітня, зібрав рекордну кількість учасників – понад 1000. Серед них - високі представники української держави та державного керівництва, дипломатії й експертного середовища із понад 20 країн світу.
    Київський безпековий форум заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році. Відтоді форум щороку стає платформою для дискусій на високому міжнародному рівні щодо актуальних питань національної безпеки, безпекових питань Чорноморського регіону, Європи та світу.

    Напередодні Яценюк розповів, чого очікувати від Київського безпекового форуму.

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