Яценюк про «Північний потік-2»: ЄС має продемонструвати, що енергетична безпека не менш важлива, ніж мілітарна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер партії «Народний фронт», засновник Фонду «Відкрий Україну» Арсеній Яценюк Фото: nfront.org.ua

На думку лідера НФ, якщо «Північний потік-2» збудують, Україна буде позбавлена транзиту, якщо «Нордстрім-2» збудують - Європа буде ще більш залежна від російського газу

Європейський союз повинен спільною позицією продемонструвати, що енергетична безпека Європи і України не менш важлива, ніж мілітарна, військова і політична безпека. лідер партії «Народний фронт», засновник фонду «Відкрий Україну» Арсеній Яценюк під час 12-го Київського безпекового форуму 11 квітня, йдеться у повідомленні на сайті «Народного фронту».

«Необхідна єдність Європейського союзу і України в питанні енергетики. Химерні гарантії того, що Україна залишиться державою-транзитером після будівництва «Північного потоку-2» не відповідають дійсності», - наголосив лідер партії «Народний фронт», засновник фонду «Відкрий Україну» Арсеній Яценюк під час 12-го Київського безпекового форуму 11 квітня.

Якщо «Північний потік-2» буде збудований, підкреслив лідер «Народного фронту», - Україна буде позбавлена транзиту, якщо «Нордстрім-2» буде збудований - Європа буде ще більш залежна від російського газу.

«Хто б нам що не розповідав, що ми підпишемо меморандум чи договір і отримаємо гарантії транзиту, - так ми вже підписали Будапештський меморандум, ми вже отримали гарантії. Може, вистачить?», - сказав він.