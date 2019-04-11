Яценюк заявив, що ніхто за жодних обставин не змінить курс України до ЄС і НАТО



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Слабкість Заходу провокує силу Росії, тому чим більш об'єднані ми - тим менше шансів у наступників більшовизму захоплювати території, - Яценюк

Європейський союз – це «один з найкращих проектів за світову історію», тому за нього треба боротися, - лідер фракції «Народний фронт»

Лідер фракції «Народний фронт» Арсеній Яценюк заявив, що курс України на членство в Європейському союзі і НАТО записаний в Конституції, тому ніхто ніколи за жодних обставин не змінить його. Про це він сказав під час 12-го Київського безпекового форуму 11 квітня, йдеться на партійному сайті.

Яценюк зазначив, що часто обговорює з європейськими друзями формулювання таких заяв, як, наприклад, Європейський союз визнає право України стати членом ЄС або Європейський союз визнає прагнення України стати членом ЄС.

«В мене до вас прохання, шановні друзі і партнери з ЄС: напишіть дуже просто – «Європа хоче бачити Україну членом Європейського союзу. От порядок денний, який необхідно зробити», - сказав Яценюк.

Так само, нагадав він, Україна отримала безвізовий режим з ЄС: «Мало хто вірив у те, що це відбудеться. У нас був конкретний план. У нас були конкретні рішення. І у нас є конкретний результат. Ми довели, що якщо ми ставимо ціль - ми її можемо досягати».

«Для того, щоб поставити ціль, необхідна рішучість. Слабкість Заходу провокує силу Росії. Слабкість демократії провокує силу диктатури. Тому чим сильніші ми - тим сильніша демократія. Чим сильніші ми - тим сильніші наші принципи. Чим більш об'єднані ми - тим менше шансів у диктаторів і різного роду наступників більшовизму захоплювати території, захоплювати світ і підривати його основи», - підкреслив лідер «Народного фронту».

Він наголосив, що Європейський союз – це «один з найкращих проектів за світову історію», тому за нього треба боротися. «На жаль, в силу хвилі популізму, демагогії і відсутності політичної волі найсильніший, найпотужніший проект стоїть сьогодні під питанням», - зазначив лідер партії «Народний фронт».

«Політична воля кожного європейського політика полягає в тому, щоб захистити майбутнє об'єднаної Європи. Щоби прийшов той момент, коли у великій об'єднаній Європі з'явиться ще одна країна – Україна. Ми можемо і повинні зробити все для цього», - сказав Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, цьогорічний Київський безпековий форум, що проходить 11-12 квітня, зібрав рекордну кількість учасників – понад 1000. Серед них - керівництво української держави та представники експертного середовища з понад 20 країн світу.

Київський безпековий форум заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році. Відтоді форум щороку стає платформою для дискусій на високому міжнародному рівні щодо актуальних питань національної безпеки, безпекових питань Чорноморського регіону, Європи та світу.