Богдан таємно зустрічався з Коломойським, - «Схеми»



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Глава Офісу президента Андрій Богдан Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Андрій Богдан та Ігор Коломойський разом із соратниками та бізнес-партнерами бачились в ресторані п’ятизіркового готелю в самому центрі Києва

Глава Офісу президента Андрій Богдан та олігарх Ігор Коломойський таємно зустрічались. Про це йдеться у розслідуванні журналіста програми «Схеми: корупція в деталях».

У розслідуванні говориться, що Богдан та Коломойський разом із соратниками та бізнес-партнерами бачились в ресторані п’ятизіркового готелю в самому центрі Києва.

Спочатку Богдана помічають у ресторані, де він проводив зустріч з головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим. Вона тривала годину.

Потім журналіст помічає автівку Богдана біля п’ятизіркового готелю Premier Palace, туди ж приїхали Коломойський та його бізнес-партнер та співвласник студії «Квартал 95» Тімур Міндіч.

Сам Коломойський заперечує зустріч з Богданом. І говорить, що приїхав у готель, коли той вже поїхав.

Нагадаємо, 10 вересня президент Володимир Зеленський провів зустріч з олігархом Ігорем Коломойським. На зустрічі також були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Офісу президента Андрій Богдан і перший помічник президента Сергій Шефір. Зустріч проходила в Офісі президента.

Зеленський та Коломойський неодноразово проводили зустрічі. Під час однієї з них Коломойський обговорював з Зеленським питання, пов'язані з можливим дефолтом України.