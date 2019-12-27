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    Богдан таємно зустрічався з Коломойським, - «Схеми»

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    Глава Офісу президента Андрій Богдан - Богдан таємно зустрічався з Коломойським, - «Схеми»
    Глава Офісу президента Андрій Богдан
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Андрій Богдан та Ігор Коломойський разом із соратниками та бізнес-партнерами бачились в ресторані п’ятизіркового готелю в самому центрі Києва

    Глава Офісу президента Андрій Богдан та олігарх Ігор Коломойський таємно зустрічались. Про це йдеться у розслідуванні журналіста програми «Схеми: корупція в деталях».

    У розслідуванні говориться, що Богдан та Коломойський разом із соратниками та бізнес-партнерами бачились в ресторані п’ятизіркового готелю в самому центрі Києва.

    Спочатку Богдана помічають у ресторані, де він проводив зустріч з головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим. Вона тривала годину.

    Потім журналіст помічає автівку Богдана біля п’ятизіркового готелю Premier Palace, туди ж приїхали Коломойський та його бізнес-партнер та співвласник студії «Квартал 95» Тімур Міндіч.

    Сам Коломойський заперечує зустріч з Богданом. І говорить, що приїхав у готель, коли той вже поїхав.

    Нагадаємо, 10 вересня президент Володимир Зеленський провів зустріч з олігархом Ігорем Коломойським. На зустрічі також були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Офісу президента Андрій Богдан і перший помічник президента Сергій Шефір. Зустріч проходила в Офісі президента.

    Зеленський та Коломойський неодноразово проводили зустрічі. Під час однієї з них Коломойський обговорював з Зеленським питання, пов'язані з можливим дефолтом України.

    Ігор Коломойський Нафтогаз України Володимир Зеленський президент готель Андрій Богдан Олексій Гончарук
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