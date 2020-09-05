Як дотримуватися ізоляції у квартирі? Поради від лікарки, яка вдруге захворіла на коронавірус



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Аліса Гріщенкова розповідає, що налагодила спілкування з родиною за допомогою WhatsUp або Viber

Хворому на Covid-19 не надто важко налагодити безпечну «схему», – переконана Аліна Гріщенкова

Лікарка «швидкої допомоги» у Чернівцях Аліса Гріщенкова, яка вже вдруге хворіє на Сovid-19, вважає, розповіла, як організована її самоізоляція та як вона захищає родину від зараження. В інтерв’ю «Главкому», медик зауважила, що в неї вже є був досвід спілкування з родиною під час першого випадку хвороби, який трапився навесні.

«Вже маю досвід з минулого разу. Тоді у мене була просто паніка, я дуже боялася заразити рідних, намагалася якомога менше виходити з кімнати. Фактично не виходила з неї. Тоді ж ми налагодили спілкування за допомогою WhatsUp або Viber. Щоби мінімізувати фізичний контакт спілкувались відеозв’язком , перебуваючи в різних кімнатах. Вже маючи досвід, скажу, що не надто важко налагодити таку «схему». При появі перших симптомів, які мені нагадали Covid-19, я одразу самоізолювалась, і попередила родину про те, що, можливо, це знову коронавірус. Якщо мені треба вийти з кімнати, то пишу повідомлення в месенджері, або відеозв’язком повідомляю, що «я виходжу, всі по кімнатах». Виходжу лише в масці, ретельно обробляю за собою посуд тощо», – додала Аліса Гріщенкова.

Нагадаємо, що лікарка «швидкої допомоги» у Чернівцях Аліса Гріщенкова вдруге за кілька останніх місяців хворіє на Covid-19. Вперше медик захворіла наприкінці квітня, а «закрила» лікарняний 29 травня. Нині перебуває на лікарняному вже вдруге, хворіє другий тиждень.

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