Як голосував Пальчевський (фото)



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За словами політика, він проголосував за розвиток Києва та майбутнє киян

Перебуваючи на виборчій дільниці, Андрій Пальчевський продемонстрував всім свій український паспорт

Кандидат в мери Києва від політичної партії «Перемога Пальчевського» Андрій Пальчевський сьогодні вранці, 25 жовтня, проголосував на виборчій дільниці.

За словами політика, він проголосував за розвиток Києва та майбутнє киян.

«Віддав свій голос за перемогу киян і розвиток Києва. Кияни мають жити в європейській столиці з розвиненою інфраструктурою. Досить грабувати киян! Настав час сказати своє слово українському народу і зробити свій вибір», – сказав Пальчевський.

Перебуваючи на виборчій дільниці, Андрій Пальчевський продемонстрував всім свій український паспорт, зауваживши, що він народився и проживає в Києві.

«Ось, в моєму паспорті громадянина України чітко вказано, що я народився в Києві в 1961 році. Паспорт у мене український, а не якийсь інший, як хтось говорить», – зауважив Пальчевський.

Він також звернув увагу на відсутність списку кандидатів у мери на інформаційній дошці на виборчій дільниці, що не дає змогу виборцям ознайомитися з переліком усіх кандидатів перед голосуванням.

Окрім цього політик відмовився брати участь в опитуванні на виході з виборчої дільниці, яке проводиться за ініціативи Президента України.

«Я не братиму участь у опитуванні, яке не має жодної юридичної сили. Зрозуміло, що результати цього опитування будуть такими, які вигідні офісу президента», – сказав Пальчевський.

Політик підкреслив, що представники його політичної партії «Перемога Пальчевського» стежать сьогодні за дотриманням усіх норм законодавства під час проведення голосування на виборчих дільницях по всій Україні і в разі виявлення порушень, складатимуть протоколи, щоб передавати до правоохоронних органів та судів.

Нагадаємо, 23 жовтня народний депутат із групи «Довіра» Андрій Кіт звернувся до Служби безпеки України із заявою щодо проведення розслідування у зв'язку з інформацією про наявність громадянства Російської Федерації у кандидата на посаду Київського міського голови Андрія Пальчевського.