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    Суспільство

    Порушення на виборах. У Святошинському районі столиці роздають маски від фонду Третьякова

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    <p>Вікторія Муха перша у списку партії&nbsp;&laquo;Удар&raquo; у Святошинському районі (округ 11) міста Києва на місцеві вибори до Київради 2020</p> - Порушення на виборах. У Святошинському районі столиці роздають маски від фонду Третьякова

    Вікторія Муха перша у списку партії «Удар» у Святошинському районі (округ 11) міста Києва на місцеві вибори до Київради 2020

    Директорка фонду Вікторія Муха балотується до Київради

    В Києві біля дільниць у Святошинському районі виборцям роздають маски, антисептики та ручки від фонду Олександра Третьякова. Про це інформує ініціатива Чесно у Твіттері.

    На відео зафіксували, як жінка у червоному жилеті роздає виборцям запаковані маски, антисептик та ручки із наліпками «Фонд Олександра Третьякова» та «Товариство Червоного Херста України».

    За інформацією сайту Чесно, директоркою фонду Третьякова з 2017 року є Вікторія Муха, яка йде у Святошинському районі на місцеві вибори до Київради. 

    Нагадаємо, у неділю, 25 жовтня, в Україні розпочалися місцеві вибори, які матимуть чимало важливих особливостей, оскільки голосування вперше пройде за правилами нового Виборчого кодексу. Дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00.

    Як повідомлялося, біля багатьох виборчих дільниць 25 жовтня проходить всеукраїнське опитування, ініційоване Володимиром Зеленським. Опитування проходить на виході з виборчих дільниць і не є обов’язковим.

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