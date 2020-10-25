Порушення на виборах. У Святошинському районі столиці роздають маски від фонду Третьякова



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Вікторія Муха перша у списку партії «Удар» у Святошинському районі (округ 11) міста Києва на місцеві вибори до Київради 2020

Директорка фонду Вікторія Муха балотується до Київради

В Києві біля дільниць у Святошинському районі виборцям роздають маски, антисептики та ручки від фонду Олександра Третьякова. Про це інформує ініціатива Чесно у Твіттері.

На відео зафіксували, як жінка у червоному жилеті роздає виборцям запаковані маски, антисептик та ручки із наліпками «Фонд Олександра Третьякова» та «Товариство Червоного Херста України».

Святошинський район Києва.



Від імені Третьякова (який підтримував УДАР) роздають маски у день виборів. pic.twitter.com/9dAYDhlTqz — ЧЕСНО (@chesno_movement) October 25, 2020

За інформацією сайту Чесно, директоркою фонду Третьякова з 2017 року є Вікторія Муха, яка йде у Святошинському районі на місцеві вибори до Київради.

Нагадаємо, у неділю, 25 жовтня, в Україні розпочалися місцеві вибори, які матимуть чимало важливих особливостей, оскільки голосування вперше пройде за правилами нового Виборчого кодексу. Дільниці працюватимуть з 8:00 до 20:00.

Як повідомлялося, біля багатьох виборчих дільниць 25 жовтня проходить всеукраїнське опитування, ініційоване Володимиром Зеленським. Опитування проходить на виході з виборчих дільниць і не є обов’язковим.

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