Нардеп просить СБУ розслідувати російське громадянство Пальчевського



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ЗМІ оприлюднили фотокопії документів, які нібито свідчать про наявність у Пальчевського російського громадянства

Балотування російського громадянина на посаду голови столиці України суперечить законодавству України, зазначив нардеп Кіт

Народний депутат із групи «Довіра» Андрій Кіт звернувся до Служби безпеки України із заявою щодо проведення розслідування у зв'язку з інформацією про наявність громадянства Російської Федерації у кандидата на посаду Київського міського голови Андрія Пальчевського.

Про це Кіт повідомив у Facebook.

«Обурений кричущим фактом того, що Андрій Пальчевський, будучи громадянином Росії, по суті – держави-агресора, балотується на посаду мера Києва та ще й веде свою партію до Київради. Більше того, інформація, що підтверджує російське громадянство Пальчевського, є у вільному доступі на офіційному сайті російської податкової. Балотування російського громадянина на посаду голови столиці України суперечить не лише здоровому глузду, а й законодавству України. Звернувся із заявою до Служби безпеки України», – зазначив депутат.

При цьому Кіт оприлюднив фотокопію свого депутатського звернення до СБУ.

Так, парламентарій звертає увагу на те, що така діяльність Пальчевського як громадянина РФ на території України, тобто його балотування на посаду мера Києва, має ознаки підготовки та/або вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 110 («посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»), 111 («державна зрада»), 114 («шпигунство») та 330 («передача та збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка знаходиться у володінні держави») Кримінального кодексу України.

Зважаючи на це, депутат просить СБУ внести відомості про вчинення Пальчевським відповідних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше 22 жовтня сайт Цензор.нет оприлюднив фотокопії документів, які нібито свідчать про наявність у Пальчевського російського громадянства.

При цьому у виданні наголосили, що цю інформацію можна перевірити за допомогою запиту на сайті Федеральної податкової служби РФ – отримана відповідь підтверджує існування паспорта Пальчевського в базі даних.

Андрій Пальчевський – російський і український підприємець, засновник і президент клініки та фонду Eurolab. Упродовж березня-липня 2010 року був першим заступником міністра у справах сім'ї, молоді та спорту. Працював ведучим на телеканалах «Інтер», «Перший національний» і «Прямий».