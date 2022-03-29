Як наблизити перемогу і мир? Партія Порошенка зробила заяву

Жодні заяви росіян про зменшення воєнних загроз не повинні вводити нас в оману

«Ефективне поєднання оборонних та дипломатичних зусиль здатні наблизити перемогу і мир, на які так очікують мільйони українців. Ми згодні із заявами Володимира Зеленського щодо неприпустимості компромісів в питаннях територіальної цілісності, відповідальність за яку лежить на ньому як гарантові Конституції», − йдеться у повідомленні партії «Європейська солідарність».

Згідно з заявою, сьогодні головний тягар захисту країни несуть Збройні Сили України і платять за це найвищу ціну разом з усім українським народом.

«Самовідданість і самопожертва, мужність і військова майстерність наших воїнів здивували увесь світ і зірвали російський бліц-криг. І це дає можливість проявити себе нашим дипломатам»

Також, «ЄС» не забула нагадати про політичне перемир'я на час військових дій:

«З 24 лютого ми дотримуємося і надалі будемо дотримуватися принципу внутрішньополітичної єдності як запоруки перемоги. Виходячи з цього, вимагаємо якнайшвидше провести закрите засідання Верховної Ради і поінформувати народних депутатів про стартову позицію України на цих складних переговорах. Змістовно ж обговорити її пропонуємо на зустрічі Президента та голів парламентських фракцій, за винятком ОПЗЖ, після засідання парламенту, який, згідно домовленостей усіх голів фракцій, має працювати в режимі «24 на 7».

Маємо розуміти, що нашим переговорникам потрібне поле для маневру. І що детальну оцінку гіпотетичній мирній угоді можна давати не на основі заяв на прес-конференції, а лише тоді, коли буде зрозумілий її повний і остаточний зміст, фіналізований документ. А шлях до того ще довгий та складний».

«Наша команда, як і всі українці, продовжує разом захищати країну на воєнному, інформаційному і дипломатичному фронтах. Жодні заяви росіян на кшталт про зменшення воєнних загроз для Києва чи Чернігова не відповідають дійсності і не повинні вводити нас в оману. Маємо цілодобово усі разом працювати на посилення обороноздатності країни.

Будьмо пильними і будьмо єдиними!», − закликає «ЄС».

Нагадаємо, що українська делегація привезла до Стамбулу на переговори з Росією проєкт великого договору про міжнародні гарантії для України.

Згідно із цим договором, Україна залишається нейтральною країною, але усі держави-підписанти угоди будуть змушені після трьох днів консультацій після початку будь-якої агресії щодо України надати повноцінну військову відповідь агресору.

Відзначимо, що голова української делегації, очільник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що Україна готова до переговорів Зеленського з Путіним.