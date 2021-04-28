У МВС перейдуть на посилений режим на травневі свята

До забезпечення безпеки також обіцяють залучити авіацію

Усі підрозділи Міністерства внутрішніх справ України будуть переведені на посилений режим роботи на час травневих свят і Великодня. До забезпечення безпеки залучать авіацію. Про це заявив перший заступник глави МВС Сергій Яровий, передає пресслужба ДСНС.

«Починаючи з першого травня Україну чекають тривалі свята – Великдень, травневі свята і дні пам'яті жертв Другої світової війни. Тому, всі підрозділи МВС повинні бути готові до забезпечення громадської безпеки і порядку на період травневих подій», – сказав Яровий.

До оперативних штабів МВС увійдуть представники Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС та Держприкордонслужби. Також на чергування заступлять авіаційні підрозділи системи МВС. Від Служби порятунку, зокрема, будуть залучені близько сім тисяч осіб особового складу та дві тисячі одиниць рятувальної та спецтехніки, піротехнічні розрахунки та вісім повітряних суден.

«У разі ускладнення ситуації кількість особового складу і техніки може бути збільшена вдвічі. Також організована робота з усіма органами влади, проведена перевірка всіх культових споруд, а інспекторський склад провів протипожежні інструктажі зі священнослужителями», – зазначив глава ДСНС Микола Чечоткін.

За попередньою інформацією, на території України працюватимуть понад 13 тисяч храмів. Очікується, що в релігійних заходах візьмуть участь близько мільйона осіб.

Тим часом, травневі вихідні, що традиційно супроводжуються пожвавленням контактів між людьми та виїздом їх до інших населених пунктів, можуть спричинити спалах захворювання на Covid-19. Через це колишній головний санітарний лікар країни Сергій Бережнов в закликав посилити карантинні обмеження в перші дні наступного місяця.