Як уберегти квартиру від пограбування: патрульні дали чотири поради



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У літній час відбувається найбільша кількість квартирних крадіжок, зазначили в поліції

Аби убезпечити своє помешкання від крадіжок, не варто розповідати у соцмережах про те, де й коли ви зібралися проводити відпустку.

Про це йдеться у відео, яке Патрульна поліція розмістила у Twitter.

«У літній час відбувається найбільша кількість квартирних крадіжок. Якщо ви залишаєте оселю на тривалий час, пам’ятайте: цей період є найсприятливішим для квартирних злодіїв», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у поліції радять:

не писати у соцмережах про час та місце майбутнього відпочинку;

при від'їзді переконатися, що вікна, кватирки та балконні двері зачинені;

не зберігати у квартирі значних матеріальних цінностей, а якщо вже вони є, то не розповідати про них першому-ліпшому;

не залишати ключі від дверей у загальнодоступних місцях - під килимком, на підвіконні.

«Потурбуйтеся, щоб на час вашої відсутності хтось періодично наглядав за помешканням», - порадили також патрульні.

В літній час відбувається найбільша кількість квартирних крадіжок. Якщо ви залишаєте оселю на тривалий час, пам’ятайте: цей період є найсприятливішим для квартирних злодіїв.

Як вберегти свою домівку від зловмисників – дивіться нижче pic.twitter.com/b9s3uWvoSR — Патрульна Поліція (@patrolpoliceua) 25 липня 2019 р.

Нагадаємо, у Київській області слідчий поліції викрав у свого колеги речові докази - кошти, на які потім купив сучасні техніку, ґаджети та телевізор.