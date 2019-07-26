Як уберегти квартиру від пограбування: патрульні дали чотири поради
У літній час відбувається найбільша кількість квартирних крадіжок, зазначили в поліції
Аби убезпечити своє помешкання від крадіжок, не варто розповідати у соцмережах про те, де й коли ви зібралися проводити відпустку.
Про це йдеться у відео, яке Патрульна поліція розмістила у Twitter.
«У літній час відбувається найбільша кількість квартирних крадіжок. Якщо ви залишаєте оселю на тривалий час, пам’ятайте: цей період є найсприятливішим для квартирних злодіїв», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у поліції радять:
- не писати у соцмережах про час та місце майбутнього відпочинку;
- при від'їзді переконатися, що вікна, кватирки та балконні двері зачинені;
- не зберігати у квартирі значних матеріальних цінностей, а якщо вже вони є, то не розповідати про них першому-ліпшому;
- не залишати ключі від дверей у загальнодоступних місцях - під килимком, на підвіконні.
«Потурбуйтеся, щоб на час вашої відсутності хтось періодично наглядав за помешканням», - порадили також патрульні.
В літній час відбувається найбільша кількість квартирних крадіжок. Якщо ви залишаєте оселю на тривалий час, пам’ятайте: цей період є найсприятливішим для квартирних злодіїв.— Патрульна Поліція (@patrolpoliceua) 25 липня 2019 р.
Як вберегти свою домівку від зловмисників – дивіться нижче pic.twitter.com/b9s3uWvoSR
Нагадаємо, у Київській області слідчий поліції викрав у свого колеги речові докази - кошти, на які потім купив сучасні техніку, ґаджети та телевізор.