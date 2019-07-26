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    Як уберегти квартиру від пограбування: патрульні дали чотири поради

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    Як уберегти квартиру від пограбування: патрульні дали чотири поради

    У літній час відбувається найбільша кількість квартирних крадіжок, зазначили в поліції

    Аби убезпечити своє помешкання від крадіжок, не варто розповідати у соцмережах про те, де й коли ви зібралися проводити відпустку.

    Про це йдеться у відео, яке Патрульна поліція розмістила у Twitter.

    «У літній час відбувається найбільша кількість квартирних крадіжок. Якщо ви залишаєте оселю на тривалий час, пам’ятайте: цей період є найсприятливішим для квартирних злодіїв», - йдеться у повідомленні.

    Зокрема, у поліції радять:

    • не писати у соцмережах про час та місце майбутнього відпочинку;
    • при від'їзді переконатися, що вікна, кватирки та балконні двері зачинені;
    • не зберігати у квартирі значних матеріальних цінностей, а якщо вже вони є, то не розповідати про них першому-ліпшому;
    • не залишати ключі від дверей у загальнодоступних місцях - під килимком, на підвіконні.

    «Потурбуйтеся, щоб на час вашої відсутності хтось періодично наглядав за помешканням», - порадили також патрульні.

    Нагадаємо, у Київській області слідчий поліції викрав у свого колеги речові докази - кошти, на які потім купив сучасні техніку, ґаджети та телевізор.

    кримінал пограбування Twitter поліція
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