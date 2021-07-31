Як українці будуть відпочивати у серпні: календар свят та вихідних
Оскільки День незалежності цього року припадає на вівторок, вихідними будуть чотири дні поспіль
Третій місяць літа, серпень, подарує українцям 21 робочий і 10 вихідних днів.
Зокрема, День незалежності України, який відзначають 24 серпня, цього року випадає на вівторок, тому буде ще два додаткових вихідних: 21, 22, 23 і 24 серпня.
Але, робочий день понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу – 28 серпня.
Традиційно залишаються неробочими суботи та неділі: 1, 7-8, 14-15 і 29 серпня.
Крім того, наприкінці літа українці відзначатимуть ще кілька важливих дат: День Державного Прапора України, Міжнародний день молоді, День авіації України, День Повітряних сил Збройних сил України, День шахтаря і День будівельника.
Православні християни відсвяткують Преображення Господнє і Успіння Пресвятої Богородиці.
Вихідні в серпні – календар свят:
- 1 серпня – День інкасатора.
- 2 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України.
- 5 серпня – Міжнародний день світлофора.
- 8 серпня – День військ зв'язку Збройних Сил України; Міжнародний день офтальмології; Міжнародний день кішок і День альпініста.
- 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу; День будівельника; День працівників ветеринарної медицини.
- 12 серпня – Міжнародний день молоді.
- 13 серпня – Міжнародний день лівші.
- 14 серпня – перший Медовий Спас (Маковей), а також початок Успенського посту.
- 15 серпня – День археолога; Всесвітній день бездомних тварин.
- 19 серпня – Преображення Господнє або другий Яблучний Спас; День пасічника; Всесвітній день гуманітарної допомоги.
- 23 серпня – День Державного Прапора України.
- 24 серпня – День Незалежності України.
- 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.
- 29 серпня – третій Горіховий Спас, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, а також День авіації України і День далекобійника.
- 30 серпня – День шахтаря.
До слова, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким переніс святкування Дня молоді в Україні. З 2022 року День молоді відзначатимуть 12 серпня.
Нагадаємо, уряд затвердив план заходів щодо підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці незалежності України. Так, до Дня прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття держпрапора України за участю президента, керівників органів держвлади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проект «Найбільший державний прапор України», а також у дипломатичних установах за кордоном.