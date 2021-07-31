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    Як українці будуть відпочивати у серпні: календар свят та вихідних

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    Останній місяць літа подарує українцям кілька додаткових вихідних днів - Як українці будуть відпочивати у серпні: календар свят та вихідних
    Останній місяць літа подарує українцям кілька додаткових вихідних днів
    Фото cdn.pixabay.com

    Оскільки День незалежності цього року припадає на вівторок, вихідними будуть чотири дні поспіль

    Третій місяць літа, серпень, подарує українцям 21 робочий і 10 вихідних днів.

    Зокрема, День незалежності України, який відзначають 24 серпня, цього року випадає на вівторок, тому буде ще два додаткових вихідних: 21, 22, 23 і 24 серпня.

    Але, робочий день понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу – 28 серпня.

    Традиційно залишаються неробочими суботи та неділі: 1, 7-8, 14-15 і 29 серпня.

    Крім того, наприкінці літа українці відзначатимуть ще кілька важливих дат: День Державного Прапора України, Міжнародний день молоді, День авіації України, День Повітряних сил Збройних сил України, День шахтаря і День будівельника.

    kalendari.co.ua
    kalendari.co.ua

    Православні християни відсвяткують Преображення Господнє і Успіння Пресвятої Богородиці.

    Вихідні в серпні – календар свят:

    • 1 серпня – День інкасатора.
    • 2 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України.
    • 5 серпня – Міжнародний день світлофора.
    • 8 серпня – День військ зв'язку Збройних Сил України; Міжнародний день офтальмології; Міжнародний день кішок і День альпініста.
    • 9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу; День будівельника; День працівників ветеринарної медицини.
    • 12 серпня – Міжнародний день молоді.
    • 13 серпня – Міжнародний день лівші.
    • 14 серпня – перший Медовий Спас (Маковей), а також початок Успенського посту.
    • 15 серпня – День археолога; Всесвітній день бездомних тварин.
    • 19 серпня – Преображення Господнє або другий Яблучний Спас; День пасічника; Всесвітній день гуманітарної допомоги.
    • 23 серпня – День Державного Прапора України.
    • 24 серпня – День Незалежності України.
    • 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.
    • 29 серпня – третій Горіховий Спас, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, а також День авіації України і День далекобійника.
    • 30 серпня – День шахтаря.

    До слова, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким переніс святкування Дня молоді в Україні. З 2022 року День молоді відзначатимуть 12 серпня.

    Нагадаємо, уряд затвердив план заходів щодо підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці незалежності України. Так, до Дня прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття держпрапора України за участю президента, керівників органів держвлади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проект «Найбільший державний прапор України», а також у дипломатичних установах за кордоном.

    Теги: вихідні свята українці День Незалежності
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    Як українці будуть відпочивати у серпні: календар свят та вихідних