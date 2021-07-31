Як українці будуть відпочивати у серпні: календар свят та вихідних

Оскільки День незалежності цього року припадає на вівторок, вихідними будуть чотири дні поспіль

Третій місяць літа, серпень, подарує українцям 21 робочий і 10 вихідних днів.

Зокрема, День незалежності України, який відзначають 24 серпня, цього року випадає на вівторок, тому буде ще два додаткових вихідних: 21, 22, 23 і 24 серпня.

Але, робочий день понеділка, 23 серпня, переноситься на суботу – 28 серпня.

Традиційно залишаються неробочими суботи та неділі: 1, 7-8, 14-15 і 29 серпня.

Крім того, наприкінці літа українці відзначатимуть ще кілька важливих дат: День Державного Прапора України, Міжнародний день молоді, День авіації України, День Повітряних сил Збройних сил України, День шахтаря і День будівельника.

kalendari.co.ua

Православні християни відсвяткують Преображення Господнє і Успіння Пресвятої Богородиці.

Вихідні в серпні – календар свят:

1 серпня – День інкасатора.

2 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України.

5 серпня – Міжнародний день світлофора.

8 серпня – День військ зв'язку Збройних Сил України; Міжнародний день офтальмології; Міжнародний день кішок і День альпініста.

9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу; День будівельника; День працівників ветеринарної медицини.

12 серпня – Міжнародний день молоді.

13 серпня – Міжнародний день лівші.

14 серпня – перший Медовий Спас (Маковей), а також початок Успенського посту.

15 серпня – День археолога; Всесвітній день бездомних тварин.

19 серпня – Преображення Господнє або другий Яблучний Спас; День пасічника; Всесвітній день гуманітарної допомоги.

23 серпня – День Державного Прапора України.

24 серпня – День Незалежності України.

28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці.

29 серпня – третій Горіховий Спас, Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, а також День авіації України і День далекобійника.

30 серпня – День шахтаря.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким переніс святкування Дня молоді в Україні. З 2022 року День молоді відзначатимуть 12 серпня.

Нагадаємо, уряд затвердив план заходів щодо підготовки і відзначення Дня прапора і 30-ї річниці незалежності України. Так, до Дня прапора передбачено проведення церемонії урочистого підняття держпрапора України за участю президента, керівників органів держвлади в Києві і населених пунктах, де реалізовано проект «Найбільший державний прапор України», а також у дипломатичних установах за кордоном.

