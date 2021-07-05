Рятувальники попередили, як себе поводити під час негоди

Під час поривів вітру слід триматись подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев

Погода 6 липня в Україні порадує лише любителів дощу. Адже синоптики прогнозують у південній частині, східних та центральних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у південних, вдень і у східних областях місцями значні дощі. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У разі шквальних поривів вітру рятувальники дали поради українцям.

Поради від рятувальників, як діяти під час шквалів та гроз :

Щільно закрийте вікна у приміщенні, приберіть з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

Тримайтесь подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев, не паркуйте поруч із ними автотранспорт;

Під час грози вимкніть електроприлади (вони притягують розряд), відключіть телевізор від антени, не користуйтесь мобільним телефоном;

На відкритих ділянках слід спуститися в низину, відійти подалі від водойм, на відкритій місцевості сховатися у заглиблення, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);

У лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Тим часом, в Одесі під час потужної зливи, яка почалася ввечері 4 липня і тривала всю ніч, випало 24,4 мм опадів. У результаті деякі вулиці міста затопило. За інформацією Одеської міськради, це півмісячна норма опадів.

Комунальники працюють в посиленому режимі, щоб розчистити забиті зливостоки.

Нагадаємо, 5 липня в Україні переважно мінлива хмарність та короткочасні дощі з грозами й подекуди градом. Температура коливатиметься від +13 у Карпатах до +31 на сході країни.