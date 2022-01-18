Коханий російської балерини Волочкової виявився злочинцем-комуністом із Мелітополя (фото)

В Україні Кузнєцова розшукують за звинуваченням у створенні терористичної групи

Новий коханий російської балерини Анастасії Волочкової Сергій Кузнєцов, який нещодавно вирушив із знаменитістю на Мальдіви, виявився злочинцем, який втік до Росії з України.

Пара познайомилася під час зйомок програми «Давай одружимося!». Сергій повідомляв, що він родом із Підмосков'я, керує банним комплексом. Тим часом у розпорядженні російської «Експрес-газети» з'явилися документи, які свідчать, що до Росії Кузнєцов перебрався з Мелітополя Запорізької області. Обранець Волочкової брав активну участь у діяльності Мелітопольського районного комітету Компартії України, очолював місцевий комсомол. Згадки про нього та його фото збереглися навіть на офіційному інтернет-сайті місцевих комуністів.

За даними інтернет-порталу МВС України, Кузнєцов з 22 травня 2014 року розшукувався Управлінням СБУ по Запорізькій області як особа, яка ховається від органів досудового розслідування. «Жителя Мелітополя Сергія Кузнєцова звинувачують у створенні терористичної групи (ст. 258-3 КК України), – повідомляє видання «Мелітопольські відомості». За версією прокуратури Запорізької області, у 2014 році він залишив Мелітополь та прибув на підконтрольну терористичній організації ДНР територію.

Там Сергій, нібито, набрав групу й надалі всіляко допомагав терористам.

А у 2017 році Кузнєцов опинився на території РФ. Він засвітився у списку кандидатів у депутати на муніципальних виборах у московському районі Чертанове. Щоправда, виграти вибори не вдалося. І Кузнєцову довелося перебиватися роботою у лазні.

Раніше повідомлялося, що головний російський комуніст Зюганов закликає визнати «ЛДНР» і ввести війська на Донбас.

Читайте також: