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    Новини

    На Київщині проходять великі змагання артилерії (фото)

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    Загалом участь у конкурсі беруть 14 артилерійських підрозділів і триватиме він до 30 жовтня&nbsp; - На Київщині проходять великі змагання артилерії (фото)
    Загалом участь у конкурсі беруть 14 артилерійських підрозділів і триватиме він до 30 жовтня 

    Окрім артилерійських, в конкурсі беруть участь мінометні, причіпні, самохідні, реактивні та протитанкові батареї

    Бригада імені Романа Дашкевича взяла участь у спортивній номінації конкурсу на найкращу артбатарею Збройних сил. Про це повідомляється на Facebook-сторінці бригади.

    Особовий склад батареї 2С19 Мста-С 26 артилерійської бригади подолав смугу перешкод у спортивній номінації і продовжує змагатися із суперниками за звання найкращої самохідної артилерійської батареї Збройних сил.

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    На Київщині проходять великі змагання артилерії (фото)
    На Київщині проходять великі змагання артилерії (фото)
    На Київщині проходять великі змагання артилерії (фото)
    На Київщині проходять великі змагання артилерії (фото)
    На Київщині проходять великі змагання артилерії (фото)
    На Київщині проходять великі змагання артилерії (фото)
    На Київщині проходять великі змагання артилерії (фото)
    На Київщині проходять великі змагання артилерії (фото)
    На Київщині проходять великі змагання артилерії (фото)
    На Київщині проходять великі змагання артилерії (фото)
    На Київщині проходять великі змагання артилерії (фото)
    На Київщині проходять великі змагання артилерії (фото)
    На Київщині проходять великі змагання артилерії (фото)
    На Київщині проходять великі змагання артилерії (фото)

    Як повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ, змагання проводяться за п’ятьма категоріями відповідно до роду артилерії: мінометна, причіпна, самохідна, реактивна, протитанкова.

    Звання кращої батареї виборюють підрозділи Сухопутних військ, Військово-Морських Сил та Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Судді перевірять навички команд у тактичній, індивідуальній, спеціальній та спортивній номінаціях.

    Загалом участь у конкурсі беруть 14 артилерійських підрозділів і залучається понад півтисячі військовослужбовців і сотні одиниць артилерійської та спеціальної техніки.

    Конкурс на кращу артилерійську, мінометну, причіпну, самохідну, реактивну, протитанкову батареї триватиме до 30 жовтня

     

    ЗСУ армія конкурс військові навчання Київщина військові
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