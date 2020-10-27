На Київщині проходять великі змагання артилерії (фото)



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Загалом участь у конкурсі беруть 14 артилерійських підрозділів і триватиме він до 30 жовтня

Окрім артилерійських, в конкурсі беруть участь мінометні, причіпні, самохідні, реактивні та протитанкові батареї

Бригада імені Романа Дашкевича взяла участь у спортивній номінації конкурсу на найкращу артбатарею Збройних сил. Про це повідомляється на Facebook-сторінці бригади.

Особовий склад батареї 2С19 Мста-С 26 артилерійської бригади подолав смугу перешкод у спортивній номінації і продовжує змагатися із суперниками за звання найкращої самохідної артилерійської батареї Збройних сил.

Як повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ, змагання проводяться за п’ятьма категоріями відповідно до роду артилерії: мінометна, причіпна, самохідна, реактивна, протитанкова.

Звання кращої батареї виборюють підрозділи Сухопутних військ, Військово-Морських Сил та Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Судді перевірять навички команд у тактичній, індивідуальній, спеціальній та спортивній номінаціях.

Загалом участь у конкурсі беруть 14 артилерійських підрозділів і залучається понад півтисячі військовослужбовців і сотні одиниць артилерійської та спеціальної техніки.

Конкурс на кращу артилерійську, мінометну, причіпну, самохідну, реактивну, протитанкову батареї триватиме до 30 жовтня