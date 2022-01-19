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    Економіка та фінанси

    Компанії не зможуть оформлювати співробітників ФОПами? Гетманцев анонсував зміни

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    Це все реформа оподаткування доходів - Компанії не зможуть оформлювати співробітників ФОПами? Гетманцев анонсував зміни
    Це все реформа оподаткування доходів
    фото з відкритих джерел

    В Україні ФОПи через перерахунок прожиткового мінімуму та мінімальну зарплату заплатять більше податків

    В Україні ФОПам третьої групи єдиного податку хочуть обмежити можливість співпрацювати з юрособами. Це може дозволити скоротити схему від ухилення від сплати податків із зарплат, за якої працівника оформлюють не як працівника в штат (потрібно платити 22% ЄСВ, 19,5% військового збору та ПДФО), а як ФОПа (потрібно платити 5% із зарплати). Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю obozrevatel.

    «Ми зробили все на рівні законодавства для детінізації, зараз м'яч на боці органів виконавчої влади», – каже експерт.

    Що пропонує Гетманцев:

    • знизити ефективну ставку оподаткування,

    • розширити можливості для декларування,

    • запровадити сімейне декларування;

    • запровадити за польською моделлю податок на виведений капітал як опцію для середнього бізнесу з оборотом до 200 млн;

    • обмежити можливість працевлаштування у компанії «зарплатних ФОПів».

    «Звузити можливість для співпраці ФОПів на третій групі з юрособами для надання послуг. Ви розумієте, про що я зараз говорю. Йдеться про тих, хто не хоче платити податки із зарплати та оформляє своїх співробітників як «зарплатних ФОПів». Це все реформа оподаткування доходів. Знижуємо ставку, проте змушуємо платити всіх», – пояснив Гетманцев.

    Нещодавно Гетманцев анонсував можливе відстрочення штрафів для ФОПів.

    Як відомо, З 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу.

    Варто нагадати, що упродовж 2021 року деяким ФОПам 2-4 груп дозволялося не використовувати РРО.

    Раніше стало відомо, скільки податків сплатили кияни у 2021 році.

    Також зазначимо, що починаючи 8 січня 2022 році в Україні набирають чинності поправки до законодавства, внаслідок чого роботодавці каратимуться штрафом за вказівку у вакансіях певної статі – лише чоловік чи тільки жінка.

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    Теги: податки гроші бізнес українці Україна уряд
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    Компанії не зможуть оформлювати співробітників ФОПами? Гетманцев анонсував зміни