Тарифи, податки, нові правила для підприємців. Що зміниться із 1 січня

Зростання пенсій для деяких категорій населення, нові правила оподаткування нерухомості та земельних ділянок, підвищення зарплати лікарям

У 2022 році в житті українців відбудуться певні зміни – зростуть деякі податки, а також буде запроваджено нові, упродовж року планується збільшення пенсій для деяких категорій населення та одне підвищення мінімальних заробітних плат. Також зміни в умовах роботи очікують на деякі категорії фізичних осіб-підприємців (ФОП) та власників земельних ділянок.

«Мінімалка» у 2021 році зросте на 3%

Закон «Про державний бюджет на 2022 рік», ухвалений парламентом 2 грудня передбачає лише одне підвищення мінімальної зарплати упродовж наступного року. Майже весь рік мінімальна заробітна плата становитиме 6, 5 тис. грн. Її підвищення заплановане на жовтень 2022 року – тоді вона зросте на 200 грн або 3% до 6 700 грн.

Наступне збільшення мінімальної заробітної плати заплановане на 1 січня 2023 року – до 7 176 грн.

Збільшення податків для ФОПів

Єдиний соціальний внесок. Збільшення мінімальної зарплати з 1 грудня 2021 року до 6 500 грн позначиться на розмірі ЄСВ, адже ставка його нарахування залишається незмінною – 22%.

Таким чином, з 1 січня 2022 року, як і з грудня 2021 року, мінімальний розмір ЄСВ на місяць становитиме 1 430 грн, а з 1 жовтня він зросте до 1 474 грн.

Максимальний розмір нарахованого ЄСВ (15 «мінімалок») на місяць з 1 грудня збільшений до 21 450 грн, а з 1 жовтня 2022 року він становитиме 22 110 грн.

З грудня 2021 року ФОПи сплачують ЄСВ за себе за четвертий квартал 2021 року до 19 січня 2022 року.

Квартальна сума становитиме 4 070 грн. У податковій декларації за 2021 рік потрібно вказати зміну розміру ЄСВ: із січня до листопада – 1 320 грн, а в грудні – 1 430 грн.

При цьому ФОП подаватиме одну декларацію (про єдиний податок та ЄСВ), а не дві. У її складі буде звіт щодо ЄСВ.

Єдиний податок. Для ФОПів першої групи розмір єдиного податку на місяць у 2022 році становитиме 248,1 грн (не більше 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня).

Для ФОПів другої групи – 1 300 грн (20% від «мінімалки»), для третьої групи – 5% доходу або 3% доходу та ПДВ.

Доходи ФОПів, що працюють за загальною системою оподаткування, отримані протягом календарного року від господарської діяльності, оподатковуватимуться за ставкою 18% ПДФО та 1,5% військового збору від чистого доходу.

Використання касових апаратів для деяких категорій ФОПів стане обов'язковим

1 січня 2022 року набирає чинності закон про використання фізичними особами-підприємцями реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

З нового року касовий апарат має бути у всіх зайнятих у рітейлі ФОПів, які є платниками єдиного податку 2-4 груп.

Підприємець має змогу самостійно вибрати тип реєстратора. Це може бути апаратний РРО чи програмний (ПРРО).

Державна податкова служба пропонує безкоштовне програмне забезпечення, яке можна встановити на будь-який гаджет з операційною системою Windows або Android. Надалі такий пристрій можна використовувати як касовий апарат.

Санкції за порушення використання РРО/ПРРО становитимуть від 100% вартості проданого товару до 150% при повторному порушенні.

Підвищення податків на продаж нерухомості, землю, новий податок на городину

З 1 січня в Україні зміняться ставки податків на продаж нерухомості, землю, а також зростуть податки для бізнесу в аграрній сфері.

Зокрема, дохід від продажу другого об'єкта нерухомості протягом року оподатковуватиметься за ставкою 5%, третього та наступних – за ставкою 18%.

Для власників та користувачів земельних ділянок буде запроваджено мінімальне податкове зобов'язання. Виняток – дачні та садові ділянки, землі у користуванні фізосіб у межах населених пунктів.

Дохід від продажу сільгосппродукції на суму понад 12 мінімальних зарплат (78 тис. грн) оподатковуватиметься за ставкою 18%.

Також новий закон передбачає виключення з четвертої групи платників єдиного податку підприємців, що займаються птахівництвом, а підприємці-керівники юридичних осіб, що мають податкову заборгованість, віднині будуть обмежені у виїзді за кордон.

Збільшення виплат пенсіонерам

На 2022 рік заплановано 12 етапів підвищення пенсій для різних категорій населення. Середньорічний розмір пенсії становитиме 4 533 грн.

1 січня 2022 року набуває чинності закон «Про статус та соціальний захист українців, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи». У звʼязку з цим пенсійні виплати підвищать 39 481 особі.

З 1 січня мінімальні пенсійні виплати для осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі в ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, залежатимуть від групи інвалідності.

Для першої групи інвалідності вони становитимуть 14,6 тис грн, для другої – 9,5 тис грн, для третьої – 7 тис грн.

З 1 грудня 2022 року будуть збільшені розміри пенсії для 18 тис осіб з урахуванням збільшення середньої зарплати, яка враховується при обчисленні пенсії.

Крім того, з початку 2022 року підвищення на 9% від розміру пенсії передбачене для жінок віком понад 60 років.

Також із січня мінімальна пенсійна виплата кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловіку) захисників (захисниць), що загинули в зоні проведення АТО/ООС, становитиме не менш ніж 7 800 грн.

У січні також зростуть пенсійні виплати для 65-річних осіб у звʼязку із зростанням «мінімалки».

З 1 грудня 2021 року, відповідно до зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних, мінімальна пенсія становить 1 934 грн. Такою вона буде і з 1 січня 2022 року. З 1 липня вона зросте до 2 027 грн, а з 1 грудня – до 2 093 грн.

З 1 березня запланована індексація пенсій для майже 10 млн пенсіонерів. У 2022 році вона пройде для всіх пенсіонерів.

У березні повинна відбутися індексація компенсаційних виплат для пенсіонерів, старших за 75 років. Такі доплати встановили з 1 жовтня 2021 року. Для 75-річних пенсіонерів сума становитиме 400 грн, для 80-річних – 500 грн.

З жовтня запланована нова мінімальна пенсійна гарантія. Людина, старша за 70 років та має трудовий стаж 35 років (чоловік) або 30 років (жінка), отримуватиме не менше за 3 тис грн.

Якщо стаж менший, мінімальна пенсійна виплата для цих катеорій громадян визначатиметься пропорційно до стажу. За наявності страхового стажу в чоловіків 25 років, а в жінок 20 років вона становитиме мінімум 2 500 грн.

З жовтня пенсіонери віком 70-75 років отримають 300 грн доплати.

Нові тарифи на розподіл газу

З 1 січня збільшаться тарифи на розподіл газу операторів ГТС. Нові ціни становитимуть від 0,33 до 2,14 грн без ПДВ за розподіл 1 кубометру енергоносія.

У той же час ціни на постачання газу для побутових споживачів за річним тарифом підвищуватися не будуть як мінімум до 30 квітня 2022 року, згідно з постановою НКРЕКУ. Проте компанія-постачальник може знижувати ціну.

Розширення переліку професій для обов'язкової вакцинації

МОЗ в черговий раз доповнило перелік професій, представники яких не будуть допущені до роботи без проходження курсу вакцинації від коронавірусу з 17 січня 2022 року. До нового переліку увійшли співробітники:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

У переліку професій для обов'язкової вакцинації вже перебувають працівники соціальної сфери, реабілітаційних центрів, «Укрпошти», «Укрзалізниці», чиновники та персонал навчальних закладів.

Зарплата лікаря – щонайменше 20 тис. грн

Підвищення заробітної плати лікарям із нового року анонсував президент Володимир Зеленський. Працівники закладів охорони здоров'я отримуватимуть доплати за престижність роботи у розмірі від 300 до 500%.

Розмір надбавки розраховується виходячи з посадового окладу і встановлюється керівником установи.

У головному кошторисі країни запроваджується показник мінімальної зарплати: 13,5 тис. грн – середнім медичним працівникам, 20 тис. грн – лікарям.

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