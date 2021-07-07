Пандемія опустила цінність британського паспорта до рівня Узбекистану

Зараз як ніколи варто замислитися про паспортні опції

Для Великобританії і США втрата «цінності» національного паспорта стала найбільшою з початку розрахунку індексу в 2006 році

Реальна «цінність» національних паспортів, яку Henley & Partners рахує як кількість інших країн, куди можна поїхати без візи, в пандемію різко знизилася і для розвинених країн зрівнялася з формальною цінністю паспортів країн, що розвиваються. Про це інформує Bloomberg.

У новому рейтингу за третій квартал 2021 року в топі за кількістю доступних країн як і раніше Японія (193) і Сінгапур (192), США і Великобританія ділять сьоме місце (187), Росія на 51-му місці (119), а замикають рейтинг Ірак та Афганістан.

Але з урахуванням епідемічних обмежень японцям реально доступні 75 країн (як формально громадянам Казахстану), громадянам Сінгапуру – 70 (як домініканцям), британцям – 57 (як громадянам Узбекистану), американцям – 61, як громадянам Руанди. Для Великобританії і США втрата «цінності» національного паспорта стала найбільшою з початку розрахунку індексу в 2006 році: кількість реально безвізових країн для їх громадян знизилася втричі.

Голова правління Henley & Partners Крістіан Келін очікує, що значні обмеження мобільності збережуться до кінця року. «Абсолютно ясно, що зараз як ніколи варто замислитися про паспортні опції і місце проживання», – зазначив він.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні у телефонній розмові обговорили забезпечення взаємного визнання цифрових сертифікатів для відновлення непріоритетних подорожей громадян України та ЄС.

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