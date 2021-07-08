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    Свіжі Covid-дані: Київ та область у лідерах за кількістю нових хворих

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    Коронавірусна ситуація в Києві стабілізувалась - Свіжі Covid-дані: Київ та область у лідерах за кількістю нових хворих
    Коронавірусна ситуація в Києві стабілізувалась
    Фото з відкритих джерел

    У Києві за добу менше 200 нових випадків коронавірусу

    За минулу добу, 7 липня, у Києві коронавірус виявлено у 181 людини. Це на 36 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 6 липня було 217 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 215220 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 206148 осіб (за добу 7 липня 154)
    • померли 5202 особи (за добу 1)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127664 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 50 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 49 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 124173 особи (за добу 7 липня 78)
    • померли 2759 людей (за добу 1)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2239591 випадок захворювання на Covid-19. Протягом 7 липня зафіксовано 617 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.

    Нагадаємо, за добу 6 липня в Києві виявили 217 хворих на коронавірус.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Із 5 липня Центр вакцинації від Covid-19 в Києві працюватиме щодня – із 10:00 до 17:30.

    До слова, для дотримання громадського порядку в Центрі вакцинації проти Covid-19 залучено працівників «Муніципальної охорони».

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Свіжі Covid-дані: Київ та область у лідерах за кількістю нових хворих